Nieprawidłowości w ponad połowie kontroli, a 23 tysiące kierowców ciężarówek z zakazem dalszej jazdy

W ubiegłym roku Zarząd Dróg i Autostrad skontrolował prawie 80 tys. pojazdów ciężarowych. Ponad połowa kontroli wykazała nieprawidłowości, w efekcie czego 23 tysiące kierowców nie mogło kontynuować jazdy.

Wiedzą, kogo sprawdzić

W ubiegłym roku około 470 000 ciężkich pojazdów przejechało przez jeden z punktów kontrolnych. Około 80 tys. wytypowano do szczegółowej kontroli, informuje Zarząd. - Większość pojazdów ciężarowych jest sprawna, wszystko z nimi w porządku. To, że u tak wielu wybieranych do kontroli wykryto nieprawidłowości, pokazuje, że wybieramy właściwe pojazdy i kierowców - podkreśla szef działu Statens vegvesen, Kjetil Wigdel. - Chcemy powstrzymać tych, którzy nie przestrzegają prawa i przepisów, a mogą stanowić zagrożenie dla siebie i innych użytkowników dróg - dodaje.



Inspektorzy Statens mają nosa, bowiem 23 096 skontrolowanych kierowców nie mogło kontynuować jazdy, dopóki nie dokonali stosownych napraw w pojeździe, a także nie zastosowali się do przepisów prawa drogowego.