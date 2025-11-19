Niebezpieczeństwo na drogach rośnie. Wielu kierowców ignoruje ostrzeżenia

Wiele osób zbyt długo zwleka z wymianą opon na zimowe warunki. Fot. materiały prasowe NAF

W zeszłym sezonie zimowym 16,1 proc. pojazdów zgłoszonych do szacowania szkód w If miało letnie opony. W całym kraju odnotowano ponad 23 tys. szkód samochodowych u ubezpieczonych w firmie.

Większość wypadków na letnich oponach miała miejsce przy pierwszym opadzie śniegu, ale nie brakowało ich także później w sezonie. Różnice w doborze opon między regionami są znaczące, wynika z analizy towarzystwa ubezpieczeniowego.



Według Andre N. Oldebråtena, szefa działu szkód samochodowych w If, kierowcy często zwlekają z wymianą opon. Przepisy mówią wyraźnie, że pojazd musi mieć opony odpowiednie do warunków drogowych. Odpowiedzialność spoczywa na kierowcy.

Regiony różnią się w doborze opon W niektórych regionach opóźnienia w zmianie opon są szczególnie widoczne. W Agder aż 25,2 proc. samochodów miało letnie opony przy wypadkach, co było najwyższym wynikiem w kraju.



Troms i Finnmark odnotowały najwyższy udział opon z kolcami – 82,7 proc., a na Svalbardzie stosowano wyłącznie opony kolcowane. W Oslo najczęściej stosowano opony zimowe bez kolców – 77,12 proc.

Większość wypadków na letnich oponach miała miejsce przy pierwszym opadzie śniegu.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Statystyki i konsekwencje Statystyki If obejmują ponad 23 tys. samochodów osobowych, dostawczych i kamperów w całym kraju w sezonie 2024/2025.



Około jedna piąta wszystkich samochodów osobowych w Norwegii jest ubezpieczona w If, co daje przekrojowy obraz sytuacji na drogach. Dane pokazują, że wiele wypadków można byłoby uniknąć dzięki właściwemu doborowi opon.

Sezonowe różnice w klimacie i opadach wpływają na decyzje kierowców, ale konsekwencje nieodpowiedniego ogumienia są realne. Kierowcy, którzy ignorują przepisy, mogą nie tylko narazić się na wypadki, ale też ponosić częściowe koszty szkód.