Niebezpieczeństwo na drogach rośnie. Wielu kierowców ignoruje ostrzeżenia
19 listopada 2025 09:43
Wiele osób zbyt długo zwleka z wymianą opon na zimowe warunki. Fot. materiały prasowe NAF
Według Andre N. Oldebråtena, szefa działu szkód samochodowych w If, kierowcy często zwlekają z wymianą opon. Przepisy mówią wyraźnie, że pojazd musi mieć opony odpowiednie do warunków drogowych. Odpowiedzialność spoczywa na kierowcy.
Regiony różnią się w doborze opon
Troms i Finnmark odnotowały najwyższy udział opon z kolcami – 82,7 proc., a na Svalbardzie stosowano wyłącznie opony kolcowane. W Oslo najczęściej stosowano opony zimowe bez kolców – 77,12 proc.
Większość wypadków na letnich oponach miała miejsce przy pierwszym opadzie śniegu.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa
Statystyki i konsekwencje
Około jedna piąta wszystkich samochodów osobowych w Norwegii jest ubezpieczona w If, co daje przekrojowy obraz sytuacji na drogach. Dane pokazują, że wiele wypadków można byłoby uniknąć dzięki właściwemu doborowi opon.
