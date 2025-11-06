Więcej policji na norweskich drogach? Proszą o to sami kierowcy

NAF podkreśla skuteczność widocznych patroli w poprawie bezpieczeństwa. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Rok 2025 może okazać się najtragiczniejszym pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego w Norwegii od ponad dekady. W wypadkach drogowych zginęło aż 99 osób. Norweska Federacja Samochodowa (NAF) alarmuje i domaga się zwiększenia liczby patroli policyjnych. Widoczna obecność funkcjonariuszy ma kluczowe znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa.

Według danych policji, kierowcy mogą przejechać nawet 75 tys. kilometrów z nadmierną prędkością, zanim zostaną zatrzymani. NAF uważa, że to dowód na zbyt małą liczbę kontroli drogowych. – Wiemy, że widoczne patrole mają duży wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Niestety, policję rzadko widać na drogach – powiedział Jan Harry Svendsen, przedstawiciel NAF.



Organizacja wskazuje, że zwiększenie obecności policji to skuteczny sposób na ograniczenie prędkości. Działa także na zmniejszenie przypadków jazdy pod wpływem i innych niebezpiecznych zachowań kierowców.

Tragiczny 2025 rok na norweskich drogach NAF zwraca uwagę, że bieżący rok już teraz przyniósł najwyższą liczbę ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych od 2016 roku. W ocenie organizacji konieczne jest natychmiastowe zwiększenie liczby kontroli drogowych.



Svendsen podkreśla, że jedynie większa liczba funkcjonariuszy na drogach może ograniczyć ryzyko niebezpiecznych zdarzeń. Szczególne uznanie kieruje w stronę norweskiej drogówki (UP), która – według NAF – odgrywa kluczową rolę w codziennej walce o bezpieczeństwo na drogach.

Kierowcy mogą przejechać nawet 75 tys. kilometrów z nadmierną prędkością, zanim zostaną zatrzymani.Fot. Bård Asle Nordbø, Statens vegvesen

Potwierdzona skuteczność kontroli policyjnych Efektywność działań policji potwierdzają analizy Instytutu Ekonomiki Transportu (TØI). Badania zawarte w Trafikksikkerhetshåndboken wskazują, że przypadkowe kontrole są wyjątkowo skuteczne w ograniczaniu ryzykownych zachowań kierowców.



NAF apeluje, by policja otrzymała większe środki na częstsze patrole i kontrole prędkości. Jak dodaje Svendsen, mimo tysięcy przejechanych kilometrów w ostatnich latach, sam natknął się jedynie na jedną kontrolę przy użyciu fotoradaru.