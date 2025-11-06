Więcej policji na norweskich drogach? Proszą o to sami kierowcy
06 listopada 2025 13:01
NAF podkreśla skuteczność widocznych patroli w poprawie bezpieczeństwa. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Organizacja wskazuje, że zwiększenie obecności policji to skuteczny sposób na ograniczenie prędkości. Działa także na zmniejszenie przypadków jazdy pod wpływem i innych niebezpiecznych zachowań kierowców.
Tragiczny 2025 rok na norweskich drogach
Svendsen podkreśla, że jedynie większa liczba funkcjonariuszy na drogach może ograniczyć ryzyko niebezpiecznych zdarzeń. Szczególne uznanie kieruje w stronę norweskiej drogówki (UP), która – według NAF – odgrywa kluczową rolę w codziennej walce o bezpieczeństwo na drogach.
Kierowcy mogą przejechać nawet 75 tys. kilometrów z nadmierną prędkością, zanim zostaną zatrzymani.Fot. Bård Asle Nordbø, Statens vegvesen
Potwierdzona skuteczność kontroli policyjnych
NAF apeluje, by policja otrzymała większe środki na częstsze patrole i kontrole prędkości. Jak dodaje Svendsen, mimo tysięcy przejechanych kilometrów w ostatnich latach, sam natknął się jedynie na jedną kontrolę przy użyciu fotoradaru.
