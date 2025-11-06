Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Transport i komunikacja

Więcej policji na norweskich drogach? Proszą o to sami kierowcy

Redakcja

06 listopada 2025 13:01

Kopiuj link
Więcej policji na norweskich drogach? Proszą o to sami kierowcy

NAF podkreśla skuteczność widocznych patroli w poprawie bezpieczeństwa. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Rok 2025 może okazać się najtragiczniejszym pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego w Norwegii od ponad dekady. W wypadkach drogowych zginęło aż 99 osób. Norweska Federacja Samochodowa (NAF) alarmuje i domaga się zwiększenia liczby patroli policyjnych. Widoczna obecność funkcjonariuszy ma kluczowe znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

ARCHITEKT MNAL - Michał Zurawiecki

SZKOLENIA NA NORWEGIĘ: HOT WORK/ FALLSIKRINGSKURS NS9610 I WIELE INNYCH

Tłumacz norweski online

Ogłoszenia MojaNorwegia

Według danych policji, kierowcy mogą przejechać nawet 75 tys. kilometrów z nadmierną prędkością, zanim zostaną zatrzymani. NAF uważa, że to dowód na zbyt małą liczbę kontroli drogowych. – Wiemy, że widoczne patrole mają duży wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Niestety, policję rzadko widać na drogach – powiedział Jan Harry Svendsen, przedstawiciel NAF.

Organizacja wskazuje, że zwiększenie obecności policji to skuteczny sposób na ograniczenie prędkości. Działa także na zmniejszenie przypadków jazdy pod wpływem i innych niebezpiecznych zachowań kierowców.
Tragiczny bilans na drogach Norwegii. Młodzi kierowcy wśród ofiar tragicznych wypadków

Tragiczny 2025 rok na norweskich drogach

NAF zwraca uwagę, że bieżący rok już teraz przyniósł najwyższą liczbę ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych od 2016 roku. W ocenie organizacji konieczne jest natychmiastowe zwiększenie liczby kontroli drogowych.

Svendsen podkreśla, że jedynie większa liczba funkcjonariuszy na drogach może ograniczyć ryzyko niebezpiecznych zdarzeń. Szczególne uznanie kieruje w stronę norweskiej drogówki (UP), która – według NAF – odgrywa kluczową rolę w codziennej walce o bezpieczeństwo na drogach.
Kierowcy mogą przejechać nawet 75 tys. kilometrów z nadmierną prędkością, zanim zostaną zatrzymani.

Kierowcy mogą przejechać nawet 75 tys. kilometrów z nadmierną prędkością, zanim zostaną zatrzymani.Fot. Bård Asle Nordbø, Statens vegvesen

Potwierdzona skuteczność kontroli policyjnych

Efektywność działań policji potwierdzają analizy Instytutu Ekonomiki Transportu (TØI). Badania zawarte w Trafikksikkerhetshåndboken wskazują, że przypadkowe kontrole są wyjątkowo skuteczne w ograniczaniu ryzykownych zachowań kierowców.

NAF apeluje, by policja otrzymała większe środki na częstsze patrole i kontrole prędkości. Jak dodaje Svendsen, mimo tysięcy przejechanych kilometrów w ostatnich latach, sam natknął się jedynie na jedną kontrolę przy użyciu fotoradaru.
0
0
0
0
0
Odszkodowanie za wypadek drogowy w Norwegii
Masz prawo do odszkodowania za leczenie, dojazdy i utracony dochód.
reklama

Moja Norwegia poleca

Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK
Oslo, okręg miasta
Hurtownia materiałów budowlanych | Sprzedaż okien i drzwi
Przejdź do ogłoszenia
Hurtownia materiałów budowlanych | Sprzedaż okien i drzwi Pedzik transport FAGBREV w języku polskim! - Rozwijaj swoją karierę w Norwegii z D&A Spesialistene AS
Nordland (Norwegia), Narvik
Cieśla konstrukcyjny / Stolarz – Narvik
Przejdź do ogłoszenia
Cieśla konstrukcyjny / Stolarz – Narvik Troll Rental Stillas utleie As Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND
Oslo, okręg miasta
Elektryk Oslo
Przejdź do ogłoszenia
Elektryk Oslo Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Szkolenia Online 96015
Viken, Drammen
Praca dla pracowników budowlanych
Przejdź do ogłoszenia
Praca dla pracowników budowlanych Polski Psychotraumatolog w Oslo Masaż
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.