W najbliższych dniach możliwe są wartości sięgające minus 30 stopni. Służby zalecają przygotowanie

Norwegia wchodzi w okres silnych mrozów, z temperaturami do minus 30 stopni. Fot. Remi Jacquaint, materiały prasowe Norweskiego Instytutu Meteorologicznego

Nadchodzi fala mrozów w całej Norwegii. Synoptycy zapowiadają spadki temperatur nawet do minus 30 stopni. W wielu regionach pojawią się także intensywne opady śniegu, które mogą utrudniać warunki na drogach. Meteorolodzy zachęcają do zachowania ostrożności.

Po wyjątkowo łagodnym początku listopada Norwegia wchodzi w okres silnych mrozów. Według meteorologa Marka Ratajczaka jedynie najbardziej wysunięte na południe odcinki wybrzeża mogą liczyć na pojedyncze wartości powyżej zera.



W pozostałych miejscach kraju dominować będą ujemne temperatury. Najchłodniej ma być w rejonach położonych w głębi Finnmarku, Troms oraz w górskich dolinach na Østlandet. W tych obszarach służby spodziewają się spadków nawet do minus 30 stopni.

Intensywne opady śniegu na północy i zachodzie Ochłodzeniu towarzyszyć mają intensywne opady śniegu, szczególnie w północnej i zachodniej części kraju. Od 17 listopada obowiązuje żółte ostrzeżenie dla Møre og Romsdal oraz Trøndelag, gdzie w ciągu doby może spaść od 15 do 30 cm śniegu.



Meteorolodzy wskazują, że w wyższych partiach i wewnętrznych regionach opadów może być jeszcze więcej. Na wybrzeżu przewidywana jest mieszanka deszczu ze śniegiem. W północnej Norwegii spodziewane są kolejne śnieżyce napływające z kierunku północnego.

Trudne warunki na drogach z powodu śliskiej nawierzchni.Fot. PxHere

Trudne warunki na drogach Zimowa aura wpływa także na warunki na drogach. Kierowcy zgłaszają liczne utrudnienia, a policja informuje o serii zdarzeń spowodowanych śliską nawierzchnią. Do jednej z takich sytuacji doszło na trasie E136, gdzie kierowca wpadł do zbiornika wodnego po zjechaniu z drogi.



Służby podkreślają, że nawet niewielkie opady śniegu w połączeniu z wcześniejszą wilgocią mogą prowadzić do powstawania oblodzeń. Apelują o ostrożność i dostosowanie prędkości do panujących warunków.

Możliwe ocieplenie w weekend W kolejnych dniach prognozy przewidują lekkie ocieplenie, które najbardziej odczuwalne będzie w południowej Norwegii. Weekend może przynieść wyższe wartości na termometrach, choć nadal nie będzie to temperatura typowa dla cieplejszych miesięcy.



W przyszłym tygodniu sytuacja pozostaje niepewna. Meteorolodzy obserwują możliwość powrotu mrozów. Mimo chwilowego ocieplenia synoptycy podkreślają, że obecne spadki temperatur są normalnym zjawiskiem dla drugiej połowy listopada.