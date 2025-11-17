Strona korzysta z plików cookies

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Aktualności

W najbliższych dniach możliwe są wartości sięgające minus 30 stopni. Służby zalecają przygotowanie

Redakcja

17 listopada 2025 13:47

Kopiuj link
1
W najbliższych dniach możliwe są wartości sięgające minus 30 stopni. Służby zalecają przygotowanie

Norwegia wchodzi w okres silnych mrozów, z temperaturami do minus 30 stopni. Fot. Remi Jacquaint, materiały prasowe Norweskiego Instytutu Meteorologicznego

Nadchodzi fala mrozów w całej Norwegii. Synoptycy zapowiadają spadki temperatur nawet do minus 30 stopni. W wielu regionach pojawią się także intensywne opady śniegu, które mogą utrudniać warunki na drogach. Meteorolodzy zachęcają do zachowania ostrożności.

Więcej

Po wyjątkowo łagodnym początku listopada Norwegia wchodzi w okres silnych mrozów. Według meteorologa Marka Ratajczaka jedynie najbardziej wysunięte na południe odcinki wybrzeża mogą liczyć na pojedyncze wartości powyżej zera.

W pozostałych miejscach kraju dominować będą ujemne temperatury. Najchłodniej ma być w rejonach położonych w głębi Finnmarku, Troms oraz w górskich dolinach na Østlandet. W tych obszarach służby spodziewają się spadków nawet do minus 30 stopni.
Wyspę zamieszkują 24 osoby. Wydadzą setki milionów, by zbudować most

Intensywne opady śniegu na północy i zachodzie

Ochłodzeniu towarzyszyć mają intensywne opady śniegu, szczególnie w północnej i zachodniej części kraju. Od 17 listopada obowiązuje żółte ostrzeżenie dla Møre og Romsdal oraz Trøndelag, gdzie w ciągu doby może spaść od 15 do 30 cm śniegu.

Meteorolodzy wskazują, że w wyższych partiach i wewnętrznych regionach opadów może być jeszcze więcej. Na wybrzeżu przewidywana jest mieszanka deszczu ze śniegiem. W północnej Norwegii spodziewane są kolejne śnieżyce napływające z kierunku północnego.
Trudne warunki na drogach z powodu śliskiej nawierzchni.

Trudne warunki na drogach z powodu śliskiej nawierzchni.Fot. PxHere

Trudne warunki na drogach

Zimowa aura wpływa także na warunki na drogach. Kierowcy zgłaszają liczne utrudnienia, a policja informuje o serii zdarzeń spowodowanych śliską nawierzchnią. Do jednej z takich sytuacji doszło na trasie E136, gdzie kierowca wpadł do zbiornika wodnego po zjechaniu z drogi.

Służby podkreślają, że nawet niewielkie opady śniegu w połączeniu z wcześniejszą wilgocią mogą prowadzić do powstawania oblodzeń. Apelują o ostrożność i dostosowanie prędkości do panujących warunków.

Możliwe ocieplenie w weekend

W kolejnych dniach prognozy przewidują lekkie ocieplenie, które najbardziej odczuwalne będzie w południowej Norwegii. Weekend może przynieść wyższe wartości na termometrach, choć nadal nie będzie to temperatura typowa dla cieplejszych miesięcy.

W przyszłym tygodniu sytuacja pozostaje niepewna. Meteorolodzy obserwują możliwość powrotu mrozów. Mimo chwilowego ocieplenia synoptycy podkreślają, że obecne spadki temperatur są normalnym zjawiskiem dla drugiej połowy listopada.
0
0
0
0
0
Komentarze (1)
Dodaj komentarz
Anonimowy
22 minut temu
Amerykę odkryliście...
0
Odpowiedz

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

