W najbliższych dniach możliwe są wartości sięgające minus 30 stopni. Służby zalecają przygotowanie
17 listopada 2025 13:47
Norwegia wchodzi w okres silnych mrozów, z temperaturami do minus 30 stopni. Fot. Remi Jacquaint, materiały prasowe Norweskiego Instytutu Meteorologicznego
W pozostałych miejscach kraju dominować będą ujemne temperatury. Najchłodniej ma być w rejonach położonych w głębi Finnmarku, Troms oraz w górskich dolinach na Østlandet. W tych obszarach służby spodziewają się spadków nawet do minus 30 stopni.
Intensywne opady śniegu na północy i zachodzie
Meteorolodzy wskazują, że w wyższych partiach i wewnętrznych regionach opadów może być jeszcze więcej. Na wybrzeżu przewidywana jest mieszanka deszczu ze śniegiem. W północnej Norwegii spodziewane są kolejne śnieżyce napływające z kierunku północnego.
Trudne warunki na drogach
Służby podkreślają, że nawet niewielkie opady śniegu w połączeniu z wcześniejszą wilgocią mogą prowadzić do powstawania oblodzeń. Apelują o ostrożność i dostosowanie prędkości do panujących warunków.
Możliwe ocieplenie w weekend
W przyszłym tygodniu sytuacja pozostaje niepewna. Meteorolodzy obserwują możliwość powrotu mrozów. Mimo chwilowego ocieplenia synoptycy podkreślają, że obecne spadki temperatur są normalnym zjawiskiem dla drugiej połowy listopada.
