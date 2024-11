Nie tylko elbile: Norwegia testuje samoloty elektryczne

Stavanger i Bergen – te miasta wybrane zostały na gospodarzy próbnych lotów samolotów elektrycznych. Norwegia znów chce być w awangardzie zmian – tym razem celem ma być niskoemisyjne lub bezemisyjne lotnictwo.

Testowane będą maszyny z USA wyprodukowane przez firmę Beta Technologies. Prototypowy samolot pomieści sześć osób (w tym czworo pasażerów) i poleci z prędkością do 250 km/h. Celem testów nie jest wprowadzenie do normalnego ruchu pasażerskiego akurat tego typu maszyn, a bardziej sprawdzenie, jak lotniska w nieodległej przyszłości musiałyby zostać dostosowane do potrzeb infrastruktury opartej na samolotach napędzanych energią elektryczną.