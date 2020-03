Nie tracą entuzjastów, chociaż częściej się psują: prawie połowa kupionych ostatnio aut to elektryki

W lutym 2020 w Norwegii zarejestrowano 10 346 nowych samochodów pasażerskich, z których prawie połowę stanowiły auta elektryczne. Według najnowszych statystyk Rady informacyjnej Ruchu Drogowego (OFV) zakupiono ich w kraju fiordów dokładnie 5 145, co koresponduje z 49,7 proc.

Jednocześnie w stosunku do tego samego miesiąca w 2019 roku spadło zainteresowanie nabywców samochodami z silnikiem spalinowym. Podczas gdy w zeszłym roku rejestracje aut z silnikiem diesla wynosiły 16,8 proc. wszystkich rejestracji, w 2020 było to już 11,2 proc. Podobnie w przypadku pojazdów na benzynę: 18,8 proc. kontra tegoroczne 9,7 proc.

Pozostałe 3047 zakupionych w lutym 2020 aut to hybrydy, które wśród norweskich kierowców także cieszyły się większym wzięciem niż rok temu – dokładnie o 5,8 proc. Należy jednocześnie wziąć poprawkę na to, że w analizowanych miesiącach różniła się liczba wszystkich zarejestrowanych w kraju fiordów samochodów osobowych. W 2019 wynosiła więcej, bo 11 106 egzemplarzy.

Diesle mniej się psują

Jak się okazuje, nabywców nie zniechęciła awaryjność elbili. Według danych Finans Norge w 2019 roku bowiem ok. 14 proc. norweskich zeroemisyjnych aut trafiło do warsztatu z powodu usterki, podczas gdy w przypadku samochodów spalinowych było to 9 proc.