Nie samą elektrycznością żyje Norweg. Oto najpopularniejsze samochody na olej i benzynę w 2021

Podczas gdy jeszcze dziesięć lat temu około 75 proc. wszystkich nowo sprzedawanych samochodów w Norwegii miało silnik spalinowy, jak dotąd w tym roku jest to nieco ponad 5 proc., co stanowi historycznie niski odsetek.

Przykładowo, jeśli chodzi o diesle, Mercedes odnotował w tym roku spadek o 56 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym, Volvo o 64 proc., a Nissan aż o 85 procent. Chociaż jednak samochody hybrydowe i elektryczne zdominowały norweski rynek motoryzacyjny – zgodnie z danymi Norsk elbilforening sześć na dziesięć zakupionych w ubiegłym miesiącu aut to pojazdy elektryczne – według statystyk Rady Informacyjnej ds. Infrastruktury Drogowej (Opplysningsrådet for veitrafikken, OFV) Norwegowie wciąż mają swoje ulubione „spaliniaki”.

Dowodem na to jest przede wszystkim rynek pojazdów używanych, na którym nadal dobrze sprzedają się samochody z silnikiem Diesla i benzynowym, jednak kierowcy w kraju fiordów kupują także zupełnie nowe auta – do tej pory w tym roku ponad 2000 egzemplarzy. Największą popularnością cieszą się wśród nich takie marki jak Peugeot i Toyota.

Młodszy brat Peugeota 208

Jeśli chodzi o samochody emitujące spaliny, choć wyprzedzonym w tabeli przez wiele „elektryków”, najczęściej kupowanym do tej pory w roku modelem okazał się Peugeot 2008. Jak podają dane OFV, w 2021 sprzedano go w Norwegii w 1753 egzemplarzach, co odpowiada 2,8 proc. na rynku. To mały miejski crossover, jednak bardziej przestronny niż jego poprzednik, kultowy Peugeot 208. Charakteryzuje go również odważniejszy design z bardziej sportową nutą (szczególnie w wariancie GT) i rozbudowany system multimedialny. Statystycznie jednak, na co narzeka część kierowców, jego silnik 1.2 sporo pali.