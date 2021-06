Elbile zdominowały w maju rynek: Norwegowie gotowi na wakacje z elektrykiem

Sześć na dziesięć zakupionych w ubiegłym miesiącu samochodów to pojazdy elektryczne, wynika z majowego raportu Norweskiego Stowarzyszenia Samochodów Elektrycznych (Norsk elbilforening). Mieszkańcy kraju fiordów przekonują się również do pokonywania elbilami dalekich tras. Coraz więcej z nich przyznaje, że wykorzysta samochód podczas wakacyjnej podróży.

Wśród ankietowanych przez Norsk elbilforening posiadaczy elektryków, 61 proc. z nich potwierdziło, że na wakacje wybierze się samochodem. Większość – 55 proc. – odbędzie podróż w granicach Norwegii. Nieliczni zdecydowali się na trasę po regionie państw nordyckich, a także pozostałej części Europy. Wśród powodów wymieniają wciąż powiększającą się sieć stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Kierowcy zaznaczają, że pojawiają się one w nowych miejscach oraz najczęściej uczęszczanych już wcześniej. Dzięki temu zmniejsza się kolejka oczekująca na doładowanie silnika.



– Dużą zmianą w stosunku do zeszłego roku jest fakt, że prościej będzie pojechać elektrykiem na wycieczkę do Troms og Finnmark. Wreszcie utworzono tam sieć szybkiego ładowania, dzięki czemu więcej osób może wybrać się w podróż na daleką północ Norwegii. To samo obserwujemy na wybrzeżu Helgeland, gdzie występował niedobór stacji – komentuje zmiany Christina Bu, sekretarz generalna Stowarzyszenia Samochodów Elektrycznych.