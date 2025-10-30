Nagłe opady śniegu sparaliżowały ruch. Wypadki na drogach w Norwegii

To pierwszy tak silny atak zimy 2025/2026. Fot. Fotolia (zdjęcie poglądowe)

Na górskich drogach południowej Norwegii panują trudne warunki. Intensywne opady śniegu spowodowały pogorszenie widoczności i znaczne utrudnienia w ruchu. Drogi były śliskie. Część nie została jeszcze odśnieżona ani zabezpieczona.

To pierwsze w tym roku poważniejsze opady śniegu w regionach górskich. W krótkim czasie spadło tam kilka centymetrów białego puchu. W wielu miejscach kierowcy nie byli przygotowani na zimowe warunki. Na trasach pojawiły się zatory, a niektórzy musieli czekać na interwencję służb drogowych.

Wzmożona aktywność służb w Norwegii Policja w południowo-wschodnim okręgu poinformowała o serii kolizji i wypadków drogowych na drodze Rv7. W żadnym ze zdarzeń nie odnotowano poważnie rannych. Ruch w niektórych miejscach został wstrzymany lub znacznie spowolniony.



Służby drogowe rozpoczęły akcję posypywania dróg solą oraz usuwania zalegającego śniegu. Funkcjonariusze apelują o zachowanie szczególnej ostrożności podczas jazdy.

Na zdjęciu: widok na trasę nr 7 w Kvisla.Fot. kamera drogowa Statens vegvesen

Utrudnienia i ryzyko zamknięć dróg W miejscowości Kvisla w gminie Hol samochód osobowy przewrócił się na bok. Na miejscu musiały interweniować służby ratunkowe, a ruch odbywa się wahadłowo. Nadal istnieje ryzyko czasowego zamknięcia drogi w związku z działaniami technicznymi.



Władze przypominają kierowcom o konieczności wcześniejszej wymiany opon na zimowe i monitorowania prognoz pogody przed podróżą w rejony górskie.

Opady śniegu w Buskerud mogą zwiastować nadejście zimy w południowej Norwegii. Według służb drogowych, w kolejnych dniach możliwe są dalsze opady i spadki temperatur. Może doprowadzić to do kolejnych utrudnień w ruchu. Kierowcy proszeni są o ograniczenie prędkości i dostosowanie stylu jazdy do warunków na drodze.