Nagłe opady śniegu sparaliżowały ruch. Wypadki na drogach w Norwegii
30 października 2025 11:11
To pierwszy tak silny atak zimy 2025/2026. Fot. Fotolia (zdjęcie poglądowe)
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Wzmożona aktywność służb w Norwegii
Służby drogowe rozpoczęły akcję posypywania dróg solą oraz usuwania zalegającego śniegu. Funkcjonariusze apelują o zachowanie szczególnej ostrożności podczas jazdy.
Utrudnienia i ryzyko zamknięć dróg
Władze przypominają kierowcom o konieczności wcześniejszej wymiany opon na zimowe i monitorowania prognoz pogody przed podróżą w rejony górskie.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz