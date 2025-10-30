Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Transport i komunikacja

Nagłe opady śniegu sparaliżowały ruch. Wypadki na drogach w Norwegii

Redakcja

30 października 2025 11:11

Kopiuj link
Nagłe opady śniegu sparaliżowały ruch. Wypadki na drogach w Norwegii

To pierwszy tak silny atak zimy 2025/2026. Fot. Fotolia (zdjęcie poglądowe)

Na górskich drogach południowej Norwegii panują trudne warunki. Intensywne opady śniegu spowodowały pogorszenie widoczności i znaczne utrudnienia w ruchu. Drogi były śliskie. Część nie została jeszcze odśnieżona ani zabezpieczona.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Permittering w Norwegii

Laskowski Creative | Strony Internetowe | Marketing online | Projekty graficzne | Wsparcie IT

OSLO. Od 400nok/h. Ale minimum 600NOK za wyjazd.

Ogłoszenia MojaNorwegia

To pierwsze w tym roku poważniejsze opady śniegu w regionach górskich. W krótkim czasie spadło tam kilka centymetrów białego puchu. W wielu miejscach kierowcy nie byli przygotowani na zimowe warunki. Na trasach pojawiły się zatory, a niektórzy musieli czekać na interwencję służb drogowych.
Zima w Norwegii nie do uratowania? Szokujące ustalenia badaczy

Wzmożona aktywność służb w Norwegii

Policja w południowo-wschodnim okręgu poinformowała o serii kolizji i wypadków drogowych na drodze Rv7. W żadnym ze zdarzeń nie odnotowano poważnie rannych. Ruch w niektórych miejscach został wstrzymany lub znacznie spowolniony.

Służby drogowe rozpoczęły akcję posypywania dróg solą oraz usuwania zalegającego śniegu. Funkcjonariusze apelują o zachowanie szczególnej ostrożności podczas jazdy.
Na zdjęciu: widok na trasę nr 7 w Kvisla.

Na zdjęciu: widok na trasę nr 7 w Kvisla.Fot. kamera drogowa Statens vegvesen

Utrudnienia i ryzyko zamknięć dróg

W miejscowości Kvisla w gminie Hol samochód osobowy przewrócił się na bok. Na miejscu musiały interweniować służby ratunkowe, a ruch odbywa się wahadłowo. Nadal istnieje ryzyko czasowego zamknięcia drogi w związku z działaniami technicznymi.

Władze przypominają kierowcom o konieczności wcześniejszej wymiany opon na zimowe i monitorowania prognoz pogody przed podróżą w rejony górskie.
Zima w Norwegii oznacza jedno. Policja sprawdzi, czy masz dobre opony
Opady śniegu w Buskerud mogą zwiastować nadejście zimy w południowej Norwegii. Według służb drogowych, w kolejnych dniach możliwe są dalsze opady i spadki temperatur. Może doprowadzić to do kolejnych utrudnień w ruchu. Kierowcy proszeni są o ograniczenie prędkości i dostosowanie stylu jazdy do warunków na drodze.
0
0
0
0
0
Idealne opony dla Twojego auta
Sprawdź wyszukiwarkę opon Dekk.eu
reklama

Moja Norwegia poleca

Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Opony
Oslo, okręg miasta
Pracownik budowlany / Snekker / Malarz /plytkarz
Przejdź do ogłoszenia
Pracownik budowlany / Snekker / Malarz /plytkarz Masaż Pedzik transport FAGBREV w języku polskim! - Rozwijaj swoją karierę w Norwegii z D&A Spesialistene AS
Vestland
Pipe fitter Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
Pipe fitter Norwegia
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK
Cała Norwegia
Parkieciarz - Cykliniarz (Norwegia, Oslo i okolice)
Przejdź do ogłoszenia
Parkieciarz - Cykliniarz (Norwegia, Oslo i okolice) ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Polski Psychotraumatolog w Oslo Szkolenia Online 96015
Viken, Drammen
Praca dla pracowników budowlanych
Przejdź do ogłoszenia
Praca dla pracowników budowlanych Stillas utleie As Badanie zdrowia publicznego w Norwegii. FHI prosi Polaków o pomoc – sprawdź, czy dostałeś SMS!
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.