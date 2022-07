„Można się poczuć jak w 1922”. Piloci narzekają na absurdalne żądania stawiane przez SAS

Piąty dzień trwa strajk pilotów SAS. Biorą w nim udział także pracownicy obsługujący połączenia realizowane z Norwegii. Zrzeszeni w związkach zawodowych zwracają uwagę, że obecne żądania ich pracodawcy nie pozwalają na wypracowanie porozumienia, które satysfakcjonowałoby obie strony sporu.

Norweskie Stowarzyszenie Pilotów SAS poinformowało 7 lipca, że ich pracodawcy domagają się podpisania układu zbiorowego ważnego dziesięć lat. Takie rozwiązanie oznaczałoby brak możliwości organizowania strajku do 2032 roku. Ograniczyłoby także możliwości starania się o wyższe płace i zmianę warunków zatrudnienia. – Trudno negocjować coś takiego. W lotnictwie nie ma nikogo, kto mógłby przewidzieć choćby rok do przodu – skomentował na łamach E24 przedstawiciel pilotów Roger Klokset.

Piloci gotowi do negocjacji

Jak informują związkowcy, w drodze negocjacji piloci zgodzili się podpisać układ zbiorowy ważny przez sześć lat. Na takie rozwiązanie nie zgodziło się kierownictwo SAS, które w odpowiedzi zażądało porozumienia ważnego co najmniej osiem lat. – To jest najbardziej niezdarna strategia negocjacyjna, jaką widzieliśmy od dłuższego czasu albo cyniczna gra, która chce wykorzystać konflikt, by wprowadzić zmiany w firmie – komentują norwescy piloci pracujący dla przewoźnika.



Poniżej: Wideo przekazane przez Stowarzyszenie Norweskich Pilotów. Organizacja wspiera pracowników zatrudnionych przez SAS w walce o poprawę warunków pracy i płacy.