Nadciąga widmo odwołanych połączeń i milionowych strat. Piloci SAS rozpoczynają strajk

Po kilku tygodniach rozmów zakończyły się negocjacje pomiędzy SAS i organizacjami zrzeszającymi pilotów. Mediacje zakończono w poniedziałek 4 lipca. Przewoźnik nie wypracował z pracownikami porozumienia.

Próba dialogu stanęła pod znakiem zapytania już w nocy z 3 na 4 lipca. Po 22:00 piloci poinformowali, że opuszczają stół negocjacyjny. – Wracamy do domu spać – poinformował jeden z liderów organizacji pracowniczych. Do dalszych rozmów gotowi byli przedstawiciele SAS, którzy negatywnie odebrali informację o wstrzymaniu negocjacji. – Jesteśmy bardzo zdziwieni, że piloci poszli do domów. Uważamy to za bardzo nieodpowiedzialny krok – skomentowała Marianne Hernæs, główna negocjatorka ze strony SAS.



Ponowne rozmowy rozpoczęły się 4 lipca o 8:00. Po kilku godzinach negocjacji obie strony nie znalazły przestrzeni do dalszych prób wypracowania porozumienia. Zapowiedzi takiego scenariusza były kierowane już 3 lipca. – Nie ma sensu dalej przekładać terminu rozmów, jeśli nasze wizje są daleko od siebie. Czasami po prostu lepiej szybko oderwać plaster – mówiła główna negocjatorka SAS.