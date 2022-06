Rząd kładzie kres strajkowi techników lotniczych

28 czerwca rano strony konfliktu - NFO i NHO Luftfart spotkały się z minister pracy Marte Mjøs Persen, by wspólnie wypracować porozumienie. Rozmowy jednak nie przyniosły pożądanego efektu, więc niedługo później resort pracy wydał oświadczenie , w którym informuje że Państwowa Komisja ds. Wynagrodzeń wprowadzi dla stron obowiązkową tabelę płac. Minister zwraca się także do techników o jak najszybszy powrót do pracy. - Bardzo nie podoba mi się przeniesienie odpowiedzialności na rząd, ale nie mam innego wyjścia, jak odwołać strajk z powodu zagrożenia życia i zdrowia – komentuje Mjøs Persen.Minister otrzymała bowiem ostrzeżenie od Norweskiej Rady ds. Zdrowia, że jeśli strajk się utrzyma, istnieje poważne zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów, którzy wymagają transportu z wykorzystaniem pogotowia lotniczego. - Lotnicze pogotowie ratunkowe jest niezbędne do zapewnienia właściwej pomocy pacjentom w stanach krytycznych, gdzie liczy się czas - czytamy w oświadczeniu resortu. Zmniejszona wydajność pogotowia lotniczego opóźni również powrót pacjentów ze szpitali uniwersyteckich do tych lokalnych. Może to prowadzić do akumulacji pacjentów na oddziałach intensywnej terapii, co w konsekwencji spowoduje przełożenie zaplanowanych zabiegów i operacji czy niewykonania ich w wymaganym czasie, dodaje Ministerstwo.