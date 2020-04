Linie lotnicze chcą zmiany przepisów: nie będzie zwrotów za odwołane rejsy?

Kryzys w branży lotniczej pogłębia się. Przewoźnicy ponoszą coraz większe koszty – nie zarabiają z powodu ograniczeń w ruchu powietrznych oraz muszą zwracać pieniądze za odwołane loty. Chcąc znaleźć wyjście z trudnej sytuacji, największe przedsiębiorstwa zwróciły się z prośbą do Komisji Europejskiej o zmianę przepisów. Domagają się zawieszenia regulacji nakazujących zwrot kosztów biletów pasażerom, których lot się nie odbył.

Przewoźnicy szukają sposobów na zatrzymanie środków finansowych. Jednym z nich jest wstrzymanie oddawania pieniędzy za odwołane loty z powodu koronawirusa. Firmy tłumaczą tą sytuację dużą ilością wniosków o zwrot kosztów podróży oraz troską o zapewnienie płynności finansowej w branży. Jak informuje Reuters, linie lotnicze zwróciły się z prośbą o pomoc do Komisji Europejskiej. Chcą zawieszenia regulacji nakazujących zwrot kosztów biletów pasażerom, których lot się nie odbył. W zamian za to proponują vouchery, które będzie można wykorzystać w przeciągu 12 lub 24 miesięcy. Zwrot środków za bilet byłby możliwy po 12 miesiącach.

Dramatyczna sytuacja w branży

Według Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol) epidemia koronawirusa przyczyniła się do kryzysu na europejskim rynku lotniczym. Najwięcej straciły Malta (-94,9 proc.), Słowacja (-94,2 proc.) oraz Słowenia (-92,2 proc.). Cierpią także Włochy (-92,2 proc.), Łotwa (-91,6 proc.), Austria (-89,2 proc.) i Polska (-88,1 proc.). Sytuacja nie wygląda lepiej na rynkach większych państw. Eksperci uważają, że skala obecnego kryzysu jest znacznie gorsza i większa niż po 11 września czy podczas globalnego kryzysu finansowego.



Przedstawiciele linii lotniczych przyznają, że zwroty dla pasażerów są możliwe, ale nie w obecnych limitach czasowych. Jak przyznaje niemiecka Lufthansa, należy dążyć do wydawania voucherów i ograniczyć zwroty pieniędzy. Tą drogą podąża także linia Air France-KLM, która oferuje pasażerom vouchery ważne przez 12 miesięcy. Pod koniec ważności bonu można wymienić go na gotówkę.