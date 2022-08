Kryzys na horyzoncie: branża oponiarska ostrzega, że zimówek zabraknie jeszcze jesienią

Obecnie trwa przenoszenie norweskich fabryk z Rosji, ale to zajmie sporo czasu. stock.adobe.com/licencja standardowa

Konsekwencje trwającej w Ukrainie wojny nie ominęły branży motoryzacyjnej. Firmy oponiarskie nadal ostrzegają, że jesienią w Norwegii może zabraknąć zimówek. To dlatego, że kraj fiordów w dużej mierze wstrzymał dostawy z Rosji, która jest głównym producentem opon samochodowych w przypadku krajów Północy.

Według branży opony zimowe dla regionu skandynawskiego wszystkich największych światowych dystrybutorów powstały właśnie w fabrykach na terenie Rosji, prawie jedna trzecia w przypadku Norwegii. Ponieważ opon nie opłacało się importować ze względu na cło, norweskie firmy założyły tam własne zakłady produkcyjne. Teraz jednak w ramach serii sankcji wobec agresora Norwegia się wycofuje i wstrzymuje import.

Trzeba szukać nowych źródeł Obecnie trwa przenoszenie norweskich fabryk z Rosji, ale to zajmie sporo czasu. Dealerzy będą próbowali nabywać zimówki z azjatyckich rynków, jednak oznacza to długie linie dostaw i konieczność zamawiania potrzebnych towarów do dziesięciu miesięcy przed rozpoczęciem sezonu. Obok krajów Azji nowe opony zimowe, z kolcami lub bez i wykonane z mieszanki odpowiedniej do skandynawskich warunków, powstaną także w fabrykach w innych częściach Europy.

Właśnie dlatego branża apeluje ponownie, by zamawiać opony zimowe już teraz, bo wkrótce będzie się można spodziewać ich deficytu w magazynach. Ponadto dystrybutorzy uczulają, że ich ceny w tym sezonie powinny być o około 20 proc. wyższe niż w zeszłym roku.

– (...) O tym problemie dowiedzieliśmy się zaraz po wybuchu wojny. Mogą pojawić się wyzwania, w większym stopniu w przypadku opon ze średniej półki cenowej i budżetowej niż marek premium. Myślę także, że sytuacja jest nieco trudniejsza w przypadku samochodów dostawczych niż osobowych – powiedział Torleiv Dalen Haukenes, menedżer produktu w firmie Dekkmann, dla portalu Motor.no.

Do próśb, aby kupić nowe opony z dużym wyprzedzeniem, dołączył się również Norweski Związek Samochodowy (Naf). Zdaniem federacji lepiej się teraz pospieszyć, niż ryzykować jazdę w trudnych zimowych warunkach na zimówkach, które mają już kilka lat. Zwykle wystarczają na trzy do czterech sezonów. Z biegiem czasu guma staje się twardsza, a właściwości opon pogarszają się. Na boku można znaleźć datę ich produkcji.

Wycofali się giganci Jeśli chodzi o producentów opon, po napaści Rosji na Ukrainę na zerwanie kontaktów z Rosją zdecydowały się koncerny Pirelli i Continental. Na przełomie czerwca i lipca dwa kolejne ogłosiły, że pójdą w ich ślady. Chodzi o Michelin i Nokian Tyres.

Wcześniej Finowie zatrzymali działanie rosyjskich fabryk i przenieśli produkcję do rodzimego kraju oraz USA, a wyprodukowane już opony przetransportowano do magazynów w Europie. Teraz, po 17 latach obecności na rynku, Nokian całkowicie wycofa się z Rosji. Fiński producent opon powiedział, że dalsze prowadzenie działalności w tym kraju stało się zarówno niewykonalne, jak i nie do utrzymania w wyniku wojny w Ukrainie, a tym samym nałożenia na Rosję sankcji gospodarczych.