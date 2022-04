Zmieniłeś opony na letnie? Za jazdę „z kolcami” grozi mandat

Kierowcy w kraju fiordów nie mogą korzystać już z opon z kolcami (piggdekk). 25 kwietnia minął umowny termin, w którym użytkownicy samochodów musieli zmienić ogumienie pojazdów. Wyjątkiem są osoby korzystające z dróg w Nordland i Troms og Finnmark.

W Norwegii, poza wyszczególnionymi regionami, opon z kolcami można używać od 1 listopada do pierwszego poniedziałku po świętach wielkanocnych. W 2022 roku termin na zmianę ogumienia minął 25 kwietnia. Za niedostosowanie się do przepisów kierowcom grozi kara do 1000 NOK. Jak przypominają urzędnicy Norweskiego Zarządu Dróg i Autostrad (Statens vegvesen), każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. Na ulgę mogą liczyć osoby, które przyjeżdżają z obszarów, na których wystąpiło oblodzenie jezdni.