Kryzys oponiarski: wulkanizatorzy radzą, by zimówki kupować już teraz

Główni producenci opon, u których zaopatrują się norweskie firmy, są obecnie w trakcie przenoszenia produkcji z Rosji do innych krajów stock.adobe.com/standardowa/ tomafot

Branża motoryzacyjna przewiduje czarny scenariusz: zimą może zabraknąć opon zimowych, a ceny usług wulkanizacyjnych poszybują w górę. Wszystko przez to, że duża część zimowego ogumienia sprzedawanego na rynku norweskim jest produkowana w Rosji.

Nie czekajcie z kupnem

Egil Stenshagen, członek zarządu i partner w Starco Norge, firmie zajmującej się zarówno importem, jak i sprzedażą opon, obawia się, że produkcja opon na rynek skandynawski może zostać całkowicie wstrzymana. Dodaje, że w Norwegii rocznie sprzedaje się ok. 2,5 mln opon zimowych. W rozmowie z NRK wyjaśnia, że główni producenci opon, u których zaopatrują się norweskie firmy, są obecnie w trakcie przenoszenia produkcji z Rosji do innych krajów. - Rozpoczęcie pracy w innym miejscu wymaga czasu. Produkcja może zostać całkowicie zatrzymana - podsumowuje gorzko.



Norweski Związek Samochodowy (NAF) uważa, że kierowcy - choć obecnie rozpoczyna się sezon na zmianę opon na letnie - już teraz powinni zainteresować się kupnem zimowego ogumienia. Gdyż jesienią i zimą zmniejszy się podaż opon na rynku. A te dostępne będą droższe. Tym bardziej, że ceny wzrosły jeszcze przed wojną w Ukrainie - na początku 2022 podrożały bowiem surowce i koszty transportu.



Właściciel punktu wymiany opon w Lillestrøm, Dan Mønster, szacuje, że koszty pójdą w górę o ok. 20 proc., zgodnie z informacjami otrzymanymi od producenta. - Średnio o 1 500-1 600 NOK za cały komplet - mówi. Dodaje, że warsztaty samochodowe jako dostawcy usług też na tym nie skorzystają - za zatowarowanie w opony też muszą zapłacić dużo więcej niż dotychczas. Tym bardziej że obecnie cena jest niepewna, tak samo jak czas dostawy.