Kierowcy zwlekają z EU-kontroll. Wielu może nie zdążyć z przeglądem

Statens vegvesen pod koniec marca ogłosił przedłużenie terminu EU-kontroll o dwa miesiące dla wszystkich, którzy zgodnie z planem mieli dokonać kontroli od 13 marca do 30 kwietnia - może chodzić o prawie 190 tys. kierowców. Powodem wydłużenia tego okresu była chęć zminimalizowania niedogodności dla wszystkich osób przebywających na kwarantannie, by miały one więcej czasu na dokonanie przeglądu. Statens apelował jednak, by wszyscy ci, którzy mieli taką możliwość, nie zwlekali z kontrolą.