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  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
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1 NOK

Transport i komunikacja
|
Redakcja
|

29 czerwca 2026 14:52

Kierowca hulajnogi powinien mieć OC? W Norwegii poruszyli duży problem

Niemal 2 na 3 prywatne hulajnogi elektryczne w Norwegii nie mają obowiązkowego ubezpieczenia OC. Tak wynika z szacunków firmy ubezpieczeniowej Tryg Forsikring (Tryg). Firma ostrzega, że po spowodowaniu wypadku właściciel nieubezpieczonego pojazdu może zostać obciążony kosztami szkód.
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Kierowca hulajnogi powinien mieć OC? W Norwegii poruszyli duży problem
Norweski rząd kilkakrotnie zmieniał zasady korzystania z hulajnóg elektrycznych na bardziej restrykcyjne. Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa
Podsumowanie artykułu
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W sezonie letnim i wiosennym na drogach pojawia się więcej prywatnych hulajnóg elektrycznych. Firma ubezpieczeniowa Tryg podaje, że mimo obowiązku posiadania OC, duża część tych pojazdów nadal pozostaje bez ochrony ubezpieczeniowej. Jazda bez polisy jest karalna. Problem dotyczy też ryzyka pożaru podczas ładowania.
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Hulajnoga bez ubezpieczenia to ryzyko. Tryg wskazuje na koszty po wypadku

Tryg wskazuje na ryzyko finansowe po wypadku. Właściciel nieubezpieczonej hulajnogi może odpowiadać za koszty szkód osobowych, jeżeli doprowadzi do zdarzenia na drodze. Z tego tytułu mogą wynikać duże kwoty. Firma łączy problem z rosnącą liczbą prywatnych pojazdów używanych w okresie po zakończeniu zimy.

Przepisy wymagają OC dla hulajnóg elektrycznych. Tryg podaje, że mimo tego niemal 2 na 3 takie pojazdy nie mają ubezpieczenia. Korzystanie z nich jest wtedy przestępstwem. Według firmy wielu właścicieli nadal nie zabezpieczyło się przed skutkami szkód.

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Poruszanie się hulajnogą elektryczną jest ściśle regulowane przez norweskie prawo.

Poruszanie się hulajnogą elektryczną jest ściśle regulowane przez norweskie prawo.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Ładujesz hulajnogę w domu? Te zasady mogą mieć znaczenie po szkodzie

Torbjørn Brandeggen, doradca ds. komunikacji w Tryg, zwraca uwagę na baterie. Jak podaje, niemal wszystkie hulajnogi elektryczne korzystają z akumulatorów litowych, które mogą zapalać się ponownie i szybko rozprzestrzeniać ogień. Pożar może być trudny do ugaszenia. Ostatni taki przypadek odnotowano w Bergen.

Dyrekcja ds. Bezpieczeństwa Społecznego i Gotowości Kryzysowej (DSB) podaje dane o interwencjach. W ostatnich czterech latach straż pożarna i służby ratownicze wyjeżdżały do 50–70 pożarów oraz sytuacji grożących pożarem, których przyczyną były hulajnogi elektryczne i podobne pojazdy. Ryzyko dotyczy szczególnie ładowania. Tryg wskazuje, że szkody pożarowe także mogą obciążyć właściciela.
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Tryg przypomina o zasadach ładowania. Hulajnogi nie powinno się ładować nocą, bez nadzoru, przy materiałach palnych ani na drodze ewakuacyjnej. Firma zaleca używanie oryginalnej ładowarki i odłączenie jej po pełnym naładowaniu baterii.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
OC na hulajnogę – co to daje?
Czy moja hulajnoga musi mieć OC?
Kara za hulajnogę bez OC
Koszty po wypadku bez OC
Ładowanie hulajnogi a ryzyko pożaru
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