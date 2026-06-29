29 czerwca 2026 14:52
Kierowca hulajnogi powinien mieć OC? W Norwegii poruszyli duży problem
Hulajnoga bez ubezpieczenia to ryzyko. Tryg wskazuje na koszty po wypadku
Przepisy wymagają OC dla hulajnóg elektrycznych. Tryg podaje, że mimo tego niemal 2 na 3 takie pojazdy nie mają ubezpieczenia. Korzystanie z nich jest wtedy przestępstwem. Według firmy wielu właścicieli nadal nie zabezpieczyło się przed skutkami szkód.
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Poruszanie się hulajnogą elektryczną jest ściśle regulowane przez norweskie prawo.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa
Ładujesz hulajnogę w domu? Te zasady mogą mieć znaczenie po szkodzie
Dyrekcja ds. Bezpieczeństwa Społecznego i Gotowości Kryzysowej (DSB) podaje dane o interwencjach. W ostatnich czterech latach straż pożarna i służby ratownicze wyjeżdżały do 50–70 pożarów oraz sytuacji grożących pożarem, których przyczyną były hulajnogi elektryczne i podobne pojazdy. Ryzyko dotyczy szczególnie ładowania. Tryg wskazuje, że szkody pożarowe także mogą obciążyć właściciela.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz