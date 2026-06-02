02 czerwca 2026 09:02
Dramatyczne statystyki z Norwegii. Na drogach ginie coraz więcej osób
Tragiczne dane z Norwegii. Maj był najgorszy
Trygg Trafikk wskazuje na powtarzające się przyczyny wypadków. To zbyt wysoka prędkość wobec warunków. W statystykach pojawia się też jazda pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Organizacja wymienia również nieuwagę kierowców.
Będzie tylko gorzej? Lato na drogach jest najtrudniejsze
Latem kierowcy częściej rozwijają wyższe prędkości. Dobre warunki drogowe mogą zachęcać do szybszej jazdy. Z kolei wyższa prędkość zwiększa ryzyko odniesienia poważnych obrażeń, a nawet śmierci. W 2025 roku w ruchu letnim zginęło o 50 proc. więcej osób niż w pozostałej części roku.
