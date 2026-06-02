Transport i komunikacja
Redakcja
|

02 czerwca 2026 09:02

Dramatyczne statystyki z Norwegii. Na drogach ginie coraz więcej osób

W maju na norweskich drogach zginęło 14 osób. Od początku roku życie straciły 42 osoby. To wyraźny wzrost wobec 28 ofiar w tym samym okresie 2025 roku.
W maju odnotowano największą liczbę zdarzeń z przypadkiem występowania ofiar śmiertelnych. Fot. Fotolia (zdjęcie poglądowe)
Dane podała organizacja Trygg Trafikk. Wzrosła także liczba kobiet, które zginęły w wypadkach. Rok temu odnotowano 5 takich przypadków. W tym roku jest ich już 11.
Tragiczne dane z Norwegii. Maj był najgorszy

Maj był dotąd najtragiczniejszym miesiącem 2026 roku na norweskich drogach. Dziewięć osób zginęło w wyniku zderzeń czołowych. W sześciu wypadkach śmiertelnych brały udział pojazdy ciężkie. Łącznie zginęło w nich dziewięć osób.

Trygg Trafikk wskazuje na powtarzające się przyczyny wypadków. To zbyt wysoka prędkość wobec warunków. W statystykach pojawia się też jazda pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Organizacja wymienia również nieuwagę kierowców.

Dane prezentują się dużo gorzej niż w 2025 roku.

Będzie tylko gorzej? Lato na drogach jest najtrudniejsze

Czerwiec rozpoczyna okres największej liczby śmiertelnych wypadków. Według Tanji Loftsgarden z Trygg Trafikk najpoważniejsze wypadki częściej zdarzają się latem. Na drogach jest wtedy więcej podróżnych, którzy dzielą jezdnię z osobami codziennie wybierającymi się do pracy.

Latem kierowcy częściej rozwijają wyższe prędkości. Dobre warunki drogowe mogą zachęcać do szybszej jazdy. Z kolei wyższa prędkość zwiększa ryzyko odniesienia poważnych obrażeń, a nawet śmierci. W 2025 roku w ruchu letnim zginęło o 50 proc. więcej osób niż w pozostałej części roku.
Trygg Trafikk apeluje o planowanie podróży z zapasem czasu. Organizacja wskazuje, że letni ruch może powodować opóźnienia. Dotyczy to także kierowców jadących na wakacje i korzystających z promów. Loftsgarden podkreśla, że w takiej sytuacji lepiej zrezygnować z pośpiechu i nie podejmować ryzyka.
