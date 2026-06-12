Nie tylko alkohol. Wskazali, co najbardziej niepokoi za kierownicą

Norweska policja w 2025 roku zatrzymała ponad 10 tys. kierowców prowadzących pod wpływem alkoholu, leków lub innych środków odurzających. Pokazuje to skalę zagrożenia, które według badania Frende najbardziej niepokoi uczestników ruchu. Problem wraca szczególnie przed sezonem letnich wyjazdów i spotkań towarzyskich.

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Dane Frende Forsikring pokazują skalę problemu na norweskich drogach. Według komunikatu opartego na informacjach Policyjnej Służby Ruchu Drogowego (Utrykningspolitiet), większość kierowców prowadzących pod wpływem nie zostaje zatrzymana. Przedstawiciel organizacji, Roger Ytre-Hauge, wskazuje, że liczby obejmują tylko wykryte przypadki. Problem dotyczy codziennych przejazdów.

Lato zwiększa ryzyko. Decyzje kierowców zapadają zbyt szybko Przed Norwegią sezon letnich spotkań. To czas imprez, wyjazdów i dłuższych wieczorów, podczas których więcej osób przemieszcza się samochodem. Frende Forsikring zwraca uwagę na młodych i mniej doświadczonych kierowców. Według Rogera Ytre-Hauge ryzyko nie dotyczy tylko alkoholu.



Wpływ na jazdę mają także brak snu i słaba koncentracja. Nawet niewielka ilość alkoholu może zmienić czas reakcji, a kierowca nie powinien sam oceniać, czy może prowadzić. Ytre-Hauge wskazuje na zasadę zerowej tolerancji dla łączenia alkoholu i jazdy. Apel dotyczy wszystkich grup wiekowych.

Norwegia coraz bardziej oddala się od tzw. wizji zero, czyli wyeliminowania ofiar w wypadkach drogowych.Fot. Bård Asle Nordbø, Statens vegvesen

Kierowcy budzą strach. Statystyki pokazują skalę problemu W 2025 roku w norweskim ruchu drogowym odnotowano obrażenia 3686 osób wynikajace z wypadków drogowych. To nieco ponad 10 przypadków dziennie. Dane organizacji Finans Norge wskazują na wzrost o 12 proc. wobec 2024 roku. Najtrudniejsze były czerwiec, lipiec i sierpień. W tych miesiącach średnio 12 osób dziennie odnosiło obrażenia.



Jazda pod wpływem nie oznacza tylko alkoholu. W grę wchodzą także tabletki oraz leki na receptę, które mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdu. Ogólnokrajowe badanie Norstat dla Frende pokazuje, że 76 proc. ankietowanych najbardziej obawia się kierowców pod wpływem środków odurzających. Dalej wskazano trudne warunki jazdy, zwierzęta, nadmierną prędkość oraz niechronionych uczestników ruchu.

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