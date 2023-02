Follobanen coraz bliżej ponownego otwarcia? Wciąż trwają jazdy próbne

Bane Nor pracuje nad otwarciem linii Follobanen 5 marca. 24 lutego zaś norweskie koleje zdecydują, czy tory rzeczywiście będą gotowe do użytku w tym terminie.

Jeśli uda się zrealizować to założenie, okres testów i jazd próbnych w czasie zamknięcia Follobanen okaże się około dwa razy dłuższy, niż faktycznie planowano w styczniu. Właśnie dlatego gazety Teknisk Ukeblad i Aftenposten zainteresowały się sprawą.

Anne Kirkhusmo, szefowa biura prasowego Bane Nor, potwierdza, że testowe kursy pociągami na zamkniętej trasie trwają od 5 lutego i nie ustaną do czasu otwarcia linii dla ruchu pasażerskiego. Opóźnienia wynikły z problemów technicznych podczas jazd próbnych, które jednak, jak twierdzi, udało się naprawić.

Aftenposten pisze, że Bane Nor pracuje nad ponownym otwarciem Follobanen 5 marca. Data została wymieniona w notatce ze spotkania Norweskiego Urzędu ds. Kolei, Vy i Bane Nor w zeszłym tygodniu. Nie jest to jednak oficjalna data.