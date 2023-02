Miała ułatwić życie mieszkańcom, wytrzymała osiem dni. Szukają winnych awarii na Follobanen

Ministerstwo Transportu ogłosiło konieczność przeprowadzenia audytu zewnętrznego w sprawie zamknięcia linii Follobanen. Działania mają pomóc znaleźć przyczynę problemów i uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości. Trasa, funkcjonująca osiem dni, wciąż pozostaje zamknięta.

Norweski rząd domaga się uzyskania pełnego przeglądu przyczyn, które stoją za zamknięciem Follobanen. Audyt zewnętrzny ma uzyskać informacje dotyczące planowania projektu, schematu podejmowania decyzji oraz następujących po nich kontroli jakości trasy. Resort transportu chce poznać także ciąg zdarzeń, które doprowadziły do problemów w funkcjonowaniu połączenia. Audytorzy mają także wskazać, w jaki sposób wyeliminować błędy, by nie dopuścić do podobnych sytuacji w przyszłości. Kontroli będzie poddane także Bane NOR – operator norweskich kolei. Ministerstwo Transportu chce dowiedzieć się, czy sposób zarządzania kryzysowego w spółce jest dostosowany do wyznaczonych przez rząd celów.