Flyr szuka inwestorów. Za kilka miesięcy ogłosi dostępne trasy

Nowo powstała norweska linia lotnicza - Flyr - ogłosiła zakończenie rekrutacji na wszystkie kluczowe stanowiska, poinformowano w komunikacie prasowym z 18 stycznia. Przedstawiciele Flyr poinformowali też, że pasażerowie podróżować będą na pokładzie samolotu Boeing 737-800, a pierwsze loty mają się odbywać już drugim kwartale 2021.

Znany jest już typ samolotu, który zabierze na pokład pierwszych pasażerów. To Boeing 737-800 - wybór tej maszyny nie jest przypadkowy. Większość załogi nowych linii ma bowiem doświadczenie w pracy z tymi samolotami. - To typ samolotu, z którym w zarządzie mamy duże doświadczenie. W Norwegii są symulatory lotów tego typu maszyn, załoga i mechanicy mają duże kompetencje i posiadają duże doświadczenie - powiedział założyciel linii Erik G. Braathen, cytowany w komunikacie prasowym. Tak będą wyglądać samoloty Flyr:

We flocie Flyr docelowo ma znajdować się 28-30 samolotów, jednak linia stopniowo będzie ją powiększać. Braathen chce dostosować liczbę samolotów do popytu na dane trasy. Najpierw ruszą loty do dużych miast w Norwegii, a także do popularnych europejskich kierunków.