Fala śmierci w Norwegii. To jedne z najtragiczniejszych danych w ostatnim dziesięcioleciu
01 września 2025 11:05
Niemal rekordowo wzrasta liczba ofiar wśród rowerzystów i motocyklistów. Fot. Silje Drevdal, Statens vegvesen
Dramatyczne dane dla rowerzystów i motocyklistów
Znaczącą część ofiar stanowili motocykliści. Od początku roku zginęło ich 22, w tym 15 w okresie letnim. W grupie tej znalazło się pięciu młodych kierowców w wieku 16–24 lat, z czego trzech prowadziło lekkie motocykle. Liczba ofiar wśród motocyklistów w miesiącach letnich była najwyższa od 2010 r., kiedy w analogicznym okresie odnotowano podobne wartości.
