  Oslo, Oslo, Norwegia
  Bergen, Vestland, Norwegia
  Jessheim, Akershus, Norwegia
  Stavanger, Rogaland, Norwegia
  Kristiansand, Agder, Norwegia
  Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  Bodø, Nordland, Norwegia
  Sandnes, Rogaland, Norwegia
  Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

1 NOK

Fala śmierci w Norwegii. To jedne z najtragiczniejszych danych w ostatnim dziesięcioleciu

Redakcja

01 września 2025 11:05

Kopiuj link
Fala śmierci w Norwegii. To jedne z najtragiczniejszych danych w ostatnim dziesięcioleciu

Niemal rekordowo wzrasta liczba ofiar wśród rowerzystów i motocyklistów. Fot. Silje Drevdal, Statens vegvesen

W miesiącach letnich 2025 roku na norweskich drogach zginęło 48 osób. To wzrost w stosunku do średniej z ostatnich dziesięciu lat oraz większa liczba ofiar w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Od czerwca do sierpnia 2025 r. w wypadkach drogowych zginęło 48 osób, czyli o 16 więcej niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Średnia z ostatniej dekady wynosiła 35 ofiar w sezonie letnim. Od 2015 r. jedynie w latach 2016 i 2022 odnotowano podobne lub wyższe liczby zgonów – odpowiednio 50 i 47. Wzrost dotyczył całego kraju, a nie pojedynczych regionów.
Lipiec na norweskich drogach: dlaczego tak wielu kierowców traci życie?

Dramatyczne dane dla rowerzystów i motocyklistów

W statystykach widoczny jest wysoki udział niechronionych uczestników ruchu. Życie straciło sześciu rowerzystów, co stanowi najwyższy wynik od 2016 r. W okresie letnim odnotowano również dwa zgony użytkowników hulajnóg elektrycznych. Najwięcej ofiar zarejestrowano w regionie Vestland – 11 osób, natomiast w Trøndelag i Rogaland nie odnotowano żadnych zgonów.

Znaczącą część ofiar stanowili motocykliści. Od początku roku zginęło ich 22, w tym 15 w okresie letnim. W grupie tej znalazło się pięciu młodych kierowców w wieku 16–24 lat, z czego trzech prowadziło lekkie motocykle. Liczba ofiar wśród motocyklistów w miesiącach letnich była najwyższa od 2010 r., kiedy w analogicznym okresie odnotowano podobne wartości.
Norweskie drogi niebezpieczne dla motocyklistów
Od początku 2025 roku na norweskich drogach życie straciło 90 osób. Najwięcej ofiar zanotowano w czerwcu, kiedy zginęło 21 uczestników ruchu, a najmniej w lipcu – 15. W samym sierpniu odnotowano 12 zgonów, co również przewyższa średnią z ostatnich lat. Dane te wskazują, że wzrost liczby ofiar nie ogranicza się wyłącznie do miesięcy wakacyjnych, ale obejmuje także cały dotychczasowy rok.
Odszkodowanie za wypadek drogowy w Norwegii
Masz prawo do odszkodowania za leczenie, dojazdy i utracony dochód.
