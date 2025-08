Lipiec na norweskich drogach: dlaczego tak wielu kierowców traci życie?

W lipcu 2025 roku na norweskich drogach zginęło 17 osób, co stanowi najwyższy wynik dla tego miesiąca od 2016 roku. Bilans śmiertelnych wypadków w całym bieżącym roku osiągnął tym samym 68 ofiar. Najwięcej, bo siedem osób, straciło życie w regionie Vestland, który szczególnie wyróżnia się w statystykach letniej śmiertelności w ruchu drogowym.

Wakacje i wysoka temperatura głównymi winowajcami?

Według norweskich służb drogowych, wzmożony ruch wakacyjny oraz wysokie temperatury mają bezpośredni wpływ na liczbę tragicznych zdarzeń. Oprócz większego natężenia ruchu, kierowcy podróżujący po mniej znanych sobie trasach oraz warunki pogodowe wymagają od uczestników szczególnej uwagi. Władze apelują o zachowanie ostrożności, przestrzeganie limitów prędkości oraz regularne robienie przerw podczas jazdy, co może przyczynić się do ograniczenia liczby wypadków.



Dane na temat bezpieczeństwa na norweskich drogach w lipcu 2025 r. pokazują wyraźny wzrost liczby wypadków śmiertelnych w stosunku do wcześniejszych lat. Kluczowe pozostaje dalsze monitorowanie tendencji i edukacja uczestników ruchu, by kolejne miesiące przyniosły poprawę sytuacji.