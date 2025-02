Elon Musk spalony w Norwegii? Właściciele aut od Tesli zaczynają się wstydzić, czym jeżdżą

84 proc. z 500 norweskich właścicieli Tesli odpowiedziało, że Musk negatywnie wpływa na własną markę. gguy - stock.adobe.com - tylko do użytku redakcyjnego

Nowe badanie pokazuje, że zaangażowanie polityczne Elona Muska doprowadziło do tego, że dwóch na trzech Norwegów ma bardziej negatywną opinię o Tesli. Według innego niedawno przeprowadzonego wśród mieszkańców kraju fiordów sondażu właściciele aut do tej pory uwielbianej marki uważają, że jazda Teslą to obecnie… wstyd. Ostatnie działania Muska negatywnie odbijają się też na sprzedaży samochodów elektrycznych.

– Tesla jest popularnym samochodem w Norwegii, ale kontrowersyjne wypowiedzi Muska i poparcie dla Trumpa wywołały burzę, która najwyraźniej przybiera na sile – mówi starsza doradczyni Nora Clausen z Opinion w komunikacie prasowym.

Już w styczniu 2025 większość (59 proc.) ankietowanych badania Opinions samfunnsmonitor stwierdziła, że ​​ich zdanie na temat Tesli pogorszyło się ze względu na zaangażowanie polityczne Muska. W lutym liczba ta wzrosła o kolejne 8 punktów procentowych (67 proc.).

Bezkonkurencyjną marką wśród bezemisyjnych aut okazuje się w Norwegii Tesla.Źródło: MN

Przyszłość Tesli w ciemnych barwach Tesla od kilku lat jest najlepiej sprzedającym się samochodem w Norwegii i ma najwyższy odsetek samochodów elektrycznych na świecie. Do 2024 roku co piąte auto nabyte w kraju fiordów było właśnie tej marki. Według Clausen jeśli norweski rynek Tesli jest sygnałem tego, jak rynki międzynarodowe będą postrzegać firmę Muska w przyszłości, nie ma wątpliwości, że udało mu się wyrządzić znaczną szkodę reputacji Tesli.

Trzech na czterech (74 proc.) ankietowanych odpowiedziało, że ich zdaniem ​​zainteresowanie zakupem w Norwegii i wartość giełdowa Tesli spadną. Sześciu na dziesięciu (59 proc.) respondentów stwierdza zaś, że ​​gdyby mieli teraz nabyć auto, kupno Tesli stałoby się dla nich mniej istotne, podczas gdy zaledwie 3 proc. ma odwrotne zdanie. Reszta odpowiedzi pozostaje niezmieniona lub brzmi „nie wiem”.

Wśród norweskich użytkowników internetu i kierowców rozwija się dodatkowo zjawisko tzw. Tesla-skam (Tesla-shame, wstyd z powodu posiadania Tesli). Według niedawnego badania przeprowadzonego przez InFact na zlecenie Rebil ponad jeden na czterech ankietowanych (28 proc.) uważa, że ​​właściciele Tesli mają powody do wstydu, po jeżdżąc samochodem tej marki, popierają poniekąd Elona Muska. W tym samym badaniu 41 proc. respondentów stwierdziło, że ich zdaniem właściciele Tesli nie muszą mieć wyrzutów.

Kupione zanim Elon zwariował Po kontrowersjach politycznych wokół Elona Muska kilkoro norweskich celebrytów otwarcie mówi o swoim wstydzie związanym z posiadaniem pojazdu założonej przez niego marki. Najnowszym przykładem jest przedsiębiorczyni i influencerka Isabelle Ringnes. Niedawno podzieliła się na Instagramie informacją, że nakleiła na logo Tesli na swoim samochodzie naklejkę z napisem: „Kupiłam ten samochód, zanim Elon oszalał”.

Natomiast popularny piosenkarz Halvdan Sivertsen powiedział w wywiadzie dla Avisa Nordland, że na znak protestu sprzedał swoją Teslę i zamiast tego kupił samochód elektryczny wyprodukowany w Europie.

Zachowanie założyciela Tesli w jego nowej roli pod rządami prezydenta USA Donalda Trumpa mocno uderza w sprzedaż nowych samochodów elektrycznych marki w Europie. W Niemczech sprzedaż aut Tesli w styczniu spadła o 59 proc., a w Norwegii o 38 proc. w porównaniu z nowym rokiem 2024, a najnowsze dane z serwisu Bilbransje24 pokazują, że od początku roku 2025 trend to spadek o 47 proc.

Jak podaje NTB, w badaniu Nordstat 84 proc. z 500 norweskich właścicieli Tesli odpowiedziało, że Musk negatywnie wpływa na własną markę.

Źródła: NTB, Opinion, Norstat, Nettavisen, E24, Rebil