Jeden gest może wszystko zmienić. Norwegia wycofa środki z biznesu Muska?

Po raz kolejny w centrum uwagi znalazły się inwestycje norweskiego Funduszu Naftowego. Wszystko za sprawą kontrowersyjnego zachowania Elona Muska. Oljefondet posiada część akcji Tesli, której właścicielem jest znany miliarder.

Elon Musk po raz kolejny znalazł się w centrum uwagi, tym razem z powodu gestów, które wywołały gorącą dyskusję na arenie międzynarodowej. Podczas wydarzenia związanego z inauguracją drugiej kadencji Donalda Trumpa, Musk wykonał ruch ręką, który przypominał faszystowskie pozdrowienie. Pojawiły się pierwsze komentarze sugerujące, że to wystarczający powód, by Norwegia wycofała środki inwestowane w jego firmy.

Jeden gest wywołał międzynarodową burzę

Podczas przemówienia w Capitol One Arena, Musk wykonał gesty, które szybko stały się przedmiotem debaty. Ruch ręką miliardera – choć według niektórych przypadkowy – został porównany do faszystowskiego pozdrowienia, co spotkało się z ostrą krytyką na całym świecie. W sieci rozpętała się burza, a media, w tym The Guardian i CNN, zwróciły uwagę na kontrowersje. Musk odpowiedział na zarzuty z ironią, nazywając je „starymi, wyświechtanymi atakami” i sugerował, że to część kampanii oszczerstw wobec niego.