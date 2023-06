Duże różnice w cenie paliwa, nawet do 5 koron na litrze

W grudniu 2017 r. Circle K i YX zaczęły podnosić ceny w dniach, w których aktualizowały sugerowane ceny paliw na swoich stronach internetowych.



Jesienią 2020 roku Urząd ds. Konkurencji nałożył na Circle K AS i YX Norge AS zobowiązanie do zaprzestania publikowania cenników paliw na swoich stronach internetowych. Urząd uznał, że publikowanie cen na stronach internetowych było sygnałem dla konkurentów, kiedy i do jakiego poziomu ceny powinny zostać podniesione oraz że tego typu zachowanie może stanowić nielegalną współpracę.