Wiosną nowy typ benzyny na stacjach

Po pierwsze E10 to produkt benzynowy, nie dotyczy więc kierowców posiadających samochód z silnikiem Diesla. Jak wskazuje Drivkraft Norge, zdecydowana większość samochodów benzynowych w Norwegii jest dopuszczona do tankowania nowej benzyny E10. Jeśli kierowca ma samochód z silnikiem benzynowym wyprodukowanym w 2011 roku i dalej, pojazd ma homologację E10. Nieliczne samochody benzynowe, które nie mogą jeździć na E10, to zazwyczaj auta dużo starsze. Dla nich alternatywą pozostaje tankowanie benzyną E5.Jeśli kierowca nie jest jednak pewien, czy może zatankować swój samochód E10, powinien zajrzeć tutaj - to strona stworzona przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA), na której znajduje się lista modeli samochodów benzynowych z powiązanymi informacjami o paliwie E10 pod nazwą: E10 lista kontrolna kompatybilności pojazdów.