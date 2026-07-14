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  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
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Transport i komunikacja
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Redakcja
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14 lipca 2026 13:10

Dieselgate wraca po 11 latach. Tylko w Norwegii chodzi o 150 tysięcy samochodów

Norweska odsłona Dieselgate trafi do sądu. Sąd Apelacyjny Borgarting dopuścił dwa pozwy grupowe przeciwko Volkswagen AG i Harald A. Møller AS. Sprawa dotyczy około 150 tys. samochodów w Norwegii.
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Dieselgate wraca po 11 latach. Tylko w Norwegii chodzi o 150 tysięcy samochodów
Dieselgate to jeden z największych skandali w historii motoryzacji. Fot. Ralf Roletschek, GFDL 1.2, via Wikimedia Commons
Podsumowanie artykułu
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Decyzje zapadły 3 i 6 lipca 2026 roku. Sąd wydał dwa jednomyślne postanowienia, które otwierają drogę do rozpoznania sprawy przed norweskim wymiarem sprawiedliwości. Chodzi o dwa rodzaje właścicieli. Pierwszy pozew obejmuje osoby, które kupiły nowe samochody. Drugi dotyczy osób, które nabyły auta używane, ale nadal są ich właścicielami. W centrum sprawy jest silnik Diesla EA189.
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Pozwy idą dalej. Sąd odrzucił zastrzeżenia

Sąd Apelacyjny Borgarting odrzucił wszystkie zastrzeżenia strony przeciwnej. Wyznaczył też przedstawicieli grup w obu postępowaniach. Volkswagen AG i Harald A. Møller AS mają zapłacić koszty strony skarżącej. Postanowienia zapadły po wcześniejszej decyzji Komitetu Apelacyjnego Sądu Najwyższego. 12 maja 2026 roku komitet uchylił wcześniejsze odrzucenie sprawy i przekazał ją do ponownego rozpoznania. Wskazał też na zasadę skuteczności w prawie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Sprawa wraca po jedenastu latach od ujawnienia Dieselgate. Skandal wybuchł we wrześniu 2015 roku, gdy ujawniono stosowanie oprogramowania wpływającego na wyniki pomiarów emisji spalin. W Norwegii postępowanie obejmuje samochody marek Volkswagen, Audi, Škoda i SEAT.

Silnik EA189 był sprzedawany w ponad 150 tys. aut w Norwegii. Sprawa dotyczy roszczeń o obniżenie ceny po zakupie pojazdów z silnikiem. Do lipca 2026 roku w Bilklager.no zarejestrowało się ponad 10,9 tys. uczestników.

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Europa już orzekła. Norwegia czeka na finał Dieselgate

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wypowiedział się w tej sprawie w 2022 i 2023 roku. W lipcu 2022 roku uznał, że aktualizacja oprogramowania nie sprawiła, iż auta stały się legalne. W marcu 2023 roku stwierdził, że konsumenci mają prawo do odszkodowania od producenta za nielegalne urządzenia manipulujące.

Komisja Europejska (KE) w trzech pismach potwierdziła, że unijne przepisy konsumenckie mają zastosowanie do norweskich właścicieli aut przez umowę EOG. Volkswagen zapłacił na świecie ponad 30 mld euro w karach, odszkodowaniach i ugodach. Norwescy właściciele nie otrzymali dotąd wypłat.

Termin odwoławczy strony przeciwnej upływa około połowy września. Wynika to z tego, że postanowienia wydano w czasie przerwy sądowej. Jeśli decyzje się utrzymają, sąd otworzy sześciotygodniowe okno formalnych zapisów.
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Bilklager.no zachęca właścicieli do wcześniejszej rejestracji. Według Dag Rune Flåtena sprawa może zakończyć się ugodą jeszcze przed salą sądową. Organizacja zapowiada też informowanie zarejestrowanych osób o terminie formalnego przystąpienia do pozwu.
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