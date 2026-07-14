Dieselgate wraca po 11 latach. Tylko w Norwegii chodzi o 150 tysięcy samochodów

Dieselgate to jeden z największych skandali w historii motoryzacji.

Dieselgate to jeden z największych skandali w historii motoryzacji. Fot. Ralf Roletschek, GFDL 1.2, via Wikimedia Commons

Norweska odsłona Dieselgate trafi do sądu. Sąd Apelacyjny Borgarting dopuścił dwa pozwy grupowe przeciwko Volkswagen AG i Harald A. Møller AS. Sprawa dotyczy około 150 tys. samochodów w Norwegii.

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Decyzje zapadły 3 i 6 lipca 2026 roku. Sąd wydał dwa jednomyślne postanowienia, które otwierają drogę do rozpoznania sprawy przed norweskim wymiarem sprawiedliwości. Chodzi o dwa rodzaje właścicieli. Pierwszy pozew obejmuje osoby, które kupiły nowe samochody. Drugi dotyczy osób, które nabyły auta używane, ale nadal są ich właścicielami. W centrum sprawy jest silnik Diesla EA189.

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Pozwy idą dalej. Sąd odrzucił zastrzeżenia Sąd Apelacyjny Borgarting odrzucił wszystkie zastrzeżenia strony przeciwnej. Wyznaczył też przedstawicieli grup w obu postępowaniach. Volkswagen AG i Harald A. Møller AS mają zapłacić koszty strony skarżącej. Postanowienia zapadły po wcześniejszej decyzji Komitetu Apelacyjnego Sądu Najwyższego. 12 maja 2026 roku komitet uchylił wcześniejsze odrzucenie sprawy i przekazał ją do ponownego rozpoznania. Wskazał też na zasadę skuteczności w prawie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).



Sprawa wraca po jedenastu latach od ujawnienia Dieselgate. Skandal wybuchł we wrześniu 2015 roku, gdy ujawniono stosowanie oprogramowania wpływającego na wyniki pomiarów emisji spalin. W Norwegii postępowanie obejmuje samochody marek Volkswagen, Audi, Škoda i SEAT.



Silnik EA189 był sprzedawany w ponad 150 tys. aut w Norwegii. Sprawa dotyczy roszczeń o obniżenie ceny po zakupie pojazdów z silnikiem. Do lipca 2026 roku w Bilklager.no zarejestrowało się ponad 10,9 tys. uczestników.

Volkswagen Jetta Diesel Sedan rocznik 2009 został wybrany Ekologicznym Samochodem Roku (Green Car of the Year﻿). Nagroda została cofnięta na początku października 2015.CC0

Ankieta Dieselgate w Norwegii: masz auto z EA189 i idziesz po kasę? Tak, mam i zapisuję się do pozwu Mam, ale czekam. Zobaczę co z tego wyjdzie Nie mam, ale trzymam kciuki za odszkodowania Nie wierzę w wypłaty, szkoda czasu

Europa już orzekła. Norwegia czeka na finał Dieselgate Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wypowiedział się w tej sprawie w 2022 i 2023 roku. W lipcu 2022 roku uznał, że aktualizacja oprogramowania nie sprawiła, iż auta stały się legalne. W marcu 2023 roku stwierdził, że konsumenci mają prawo do odszkodowania od producenta za nielegalne urządzenia manipulujące.



Komisja Europejska (KE) w trzech pismach potwierdziła, że unijne przepisy konsumenckie mają zastosowanie do norweskich właścicieli aut przez umowę EOG. Volkswagen zapłacił na świecie ponad 30 mld euro w karach, odszkodowaniach i ugodach. Norwescy właściciele nie otrzymali dotąd wypłat.



Termin odwoławczy strony przeciwnej upływa około połowy września. Wynika to z tego, że postanowienia wydano w czasie przerwy sądowej. Jeśli decyzje się utrzymają, sąd otworzy sześciotygodniowe okno formalnych zapisów.