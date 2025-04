Czerwone naklejki odejdą w zapomnienie. Norweski Zarząd Dróg chce cyfrowych tablic próbnych

Zwykłe tablice testowe to czerwone naklejki. Statens vegvesen/NTB/materiały prasowe

W zeszłym roku 70 tys. osób udało się na którąś ze stacji ruchu drogowego w Norwegii po odbiór tablic rejestracyjnych do testów. Już niedługo jednak podobną sprawę będzie można załatwić online, informuje Państwowy Zarząd Dróg i Autostrad (Statens vegvesen).

Choć zwykłe tablice rejestracyjne na razie pozostaną „analogowe”, wkrótce będzie można kupić online cyfrowe wersje tablic próbnych. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie trzeba będzie udawać się do punktu Statens vegvesen, aby kupić czerwone naklejki.

Rozwiązanie to w praktyce zastąpi konieczność stosowania obecnych naklejek. Dzięki temu pojazd będzie mógł być użytkowany ze zwykłymi tablicami.

Cyfrowe tablice próbne będzie można nabyć w systemie samoobsługowym Państwowego Zarządu Dróg Publicznych, logując się do swojego profilu na stronie vegvesen.no. Klienci niekorzystający z internetu nadal mogą umówić się na wizytę w punkcie kontroli ruchu drogowego i kupić tablice próbne, tak jak ma to miejsce obecnie, podkreśla Statens vegvesen.

Propozycja cyfrowych tablic próbnych została już przesłana do konsultacji. Jeśli program zostanie przyjęty, mógłby zostać wprowadzony do użytku pod koniec 2025 lub w 2026 roku. Zwykłe tablice testowe to czerwone naklejki używane, gdy niezarejestrowany pojazd ma zostać przetransportowany, przetestowany, zaprezentowany lub użyty w związku z rejestracją.