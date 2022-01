Coraz więcej elbili, coraz mniejsze wpływy z bompenger. Możliwe podwyżki opłat drogowych

Firmy pobierające opłaty drogowe odczuwają zwiększenie liczby samochodów elektrycznych na drogach. Ulgi, z których korzystają kierowcy tego typu pojazdów, sprawiają, że wpływy z bompenger maleją. Zmiany mogą doprowadzić do podwyższenia kosztów przejazdów „przez bramki”.

Jak wynika z danych firm pobierających opłaty, w niektórych miejscach Norwegii odsetek kierowców elbili wśród osób płacących bompenger wynosi około 30 proc. Jeśli trend utrzyma się, w ciągu kilku lat ich udział może wzrosnąć do 60-70 proc. W 2025 roku w Oslo wpływy z tytułu opłat drogowych mają stopnieć o 450 mln koron norweskich, informuje NRK. Eksperci zajmujący się transportem przyznają, że zwiększenie wpływów możliwe będzie dzięki podwyżce opłat. – Jeśli utrzyma się sytuacja, w której kierowcy elbili płacą połowę stawki przypisanej posiadaczom samochodów benzynowych oraz diesli, wysokość bompenger będzie musiała wzrosnąć – przyznaje Kjell Werner Johansen z Instytutu Ekonomiki Transportu. Dodał też, że koszty zmian muszą rozłożyć się równomiernie, a nie jedynie na właścicieli pojazdów elektrycznych.

Elbilom wciąż daleko do dominacji: na norweskich drogach stanowią mniejszość

Utrzymanie obecnego trendu sprawi, że wpływy przedsiębiorstw pobierających opłaty oraz przychody budżetowe wynikające z bompenger zmaleją. Jak przypuszcza Lars Nehru Sand, rząd nie podejmie w tej sprawie żadnych kroków. – Można powiedzieć, że są to koszty zielonej transformacji. Przypuszczam, że podczas tej kadencji parlamentu nie zostaną wprowadzone zmiany. Sprawie trzeba będzie się przyjrzeć ponownie bliżej 2030 roku, ponieważ istnieje konflikt pomiędzy potrzebą dochodów z podatków a chęcią zwiększenia ilości pojazdów elektrycznych na rynku – podsumował komentator.



Do połowy grudnia 2021 samochody elektryczne stanowiły 15,6 proc. łącznej liczby pojazdów osobowych zarejestrowanych w Norwegii. Spośród 2 890 591 zarejestrowanych aut 451 831 to elbile.