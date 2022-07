Cięcia w siatce połączeń i zawieszona trasa między Polską a Norwegią

11 lipca serwis Bloomberg poinformował , że Wizz Air w nadchodzącym sezonie wakacyjnym zredukuje siatkę połączeń o ok. 5 proc., co oznacza setki odwołanych lub zawieszonych lotów i tras. Linia lotnicza, oprócz straty finansowej za ubiegły kwartał, boryka się obecnie z ogromnymi problemami kadrowymi. I to właśnie brak rąk do pracy wymusił zmiany w siatce połączeń. - Bardzo nam przykro, że wielu naszych pasażerów doświadcza obecnie opóźnień, a w niektórych przypadkach odwołań lotów. W całej branży zarówno Wizz Air, jak i każda inna linia lotnicza, dokłada starań, aby pomóc jak największej liczbie pasażerów dotrzeć do miejsc docelowych na czas bądź z minimalnym opóźnieniem. Jednak oprócz problemów powodujących niestabilność operacyjną w całej branży turystycznej, istnieje powszechny niedobór personelu, w szczególności w zakresie kontroli ruchu lotniczego, operacji naziemnych i obsługi bagażu czy kontroli bezpieczeństwa - poinformował Wizz Air w oświadczeniu prasowym.