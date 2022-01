Gdańsk-Bodø,

Kraków-Tromsø,

Warszawa-Bergen.

Styczniowe działania Wizz Aira to ciąg dalszy ograniczeń połączeń, które rozpoczęły się we wrześniu 2021 roku. Jesienią zawieszono trasę z Krakowa do Oslo. W grudniu podobny los spotkał loty do Oslo, Tromsø, Bergen i Stavanger. Jak informuje portal Fly4free.pl, węgierskie tanie linie lotnicze postanowiły na stałe zrezygnować z części tras. Pasażerowie muszą pożegnać się z 18 połączeniami, w tym: