Podpisana umowa kupna/sprzedaży to najważniejszym dokument przy zakupie używanego samochodu. /zdjęcie ilustracyjne materiały prasowe/NAF

Co roku w Norwegii prawie pół miliona używanych samochodów zmienia właściciela, podaje Zarząd Dróg i Autostrad (Statens vegvesen). Dlatego też, by usprawnić proces zakupu lub sprzedaży auta, we współpracy z Norweską Federacją Samochodową (NAF), zarząd stworzył cyfrowe rozwiązanie, które ułatwi kierowcom np. sporządzenie umowy.

- Cieszymy się, że możemy wspólnie z Norweskim Zarządem Dróg Publicznych uruchomić nowe rozwiązanie, gdzie wszystkich formalności dopełniamy cyfrowo - wyjaśnił Espen Andreassen z NAF. Powstała cyfrowa platforma, gdzie w jednym miejscu znajdują się dokumenty niezbędne do zawarcia transakcji. Za pomocą strony kjopekontrakt.naf.no można przede wszystkim sporządzić umowę kupna-sprzedaży samochodu.- Cieszymy się, że możemy wspólnie z Norweskim Zarządem Dróg Publicznych uruchomić nowe rozwiązanie, gdzie wszystkich formalności dopełniamy cyfrowo - wyjaśnił Espen Andreassen z NAF.

Poniżej wzór umowy kupna/sprzedaży dostępny na platformie NAF.

Znajdź poprzednich właścicieli Wiele cyfrowych rozwiązań dla kierowców w kwestii sprzedaży/zakupu auta wprowadził także Zarząd Dróg i Autostrad. Na stronie Statens vegvesen można sprawdzić np. poprzednich właścicieli pojazdu, a także np. daty wcześniejszych EU-kontroll. Zarząd umożliwia także wyszukiwanie informacji w rejestrze pojazdów.