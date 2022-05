Chcą przekonać Norwegów do transportu publicznego. Jedną z metod cięcia świadczeń na auta elektryczne

Na zlecenie Ministerstwa Transportu Państwowy Zarząd Dróg Publicznych i Autostrad (Statens vegvesen) proponuje kilka środków, które miałyby przekonać mieszkańców Norwegii do korzystania z transportu publicznego. Wśród „zachęt” miałyby się znaleźć m.in. cięcia w świadczeniach na samochód elektryczny.

Po dwóch latach utrzymywania w Norwegii środków kontroli emisji koronawirusa ruch samochodowy w dużej mierze wrócił do normy. W porównaniu z sytuacją z roku 2019 obecnie jego natężenie stanowi 95,6 proc. poziomu sprzed trzech lat. Jeśli jednak chodzi o transport publiczny, wynik ten to zaledwie 67,1 proc.

Żeby elbile się nie opłacały?

Aby go poprawić, minister transportu Jon-Ivar Nygård zwrócił się do grupy ekspertów ze

Statens vegvesen, by zaproponowali, jak zachęcić większą liczbę osób do podróżowania środkami transportu publicznego. Wśród pomysłów znalazło się wprowadzenie tańszych biletów komunikacji miejskiej oraz uczynienie korzystania z samochodów elektrycznych droższym i mniej korzystnym.