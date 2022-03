Dłuższy czas oczekiwania na nowy samochód. Pat na rynku motoryzacyjnym

Norweska Federacja Samochodowa (NAF) poinformowała o mniejszej liczbie pojazdów trafiających na norweski rynek i wydłużonym czas oczekiwania na nowy samochód. Sektor motoryzacyjny w kraju fiordów na wiele sposobów odczuwa już brak dostaw z Rosji i Ukrainy. Jednocześnie wciąż zmaga się ze skutkami pandemii koronawirusa.

Opóźnienia wywołane przez trudną sytuację epidemiczną doprowadziły do spadku sprzedaży nowych aut w lutym o 25 proc., informuje w komunikacie prasowym NAF. Przedstawiciele organizacji twierdzą, że to dopiero początek problemów rynku motoryzacyjnego. Kolejne stworzyła napaść Rosji na Ukrainę. – Zarówno Ukraina, jak i Rosja są ważnymi podwykonawcami części samochodowych i surowców dla przemysłu samochodowego. Wojna oznacza, że ​​konsumenci muszą przygotować się na spowolnienie globalnej produkcji samochodów – komentuje Thor Egil Braadland z NAF.

Problemy fanów elbili, benzyniaków i diesli

Norweska Federacja Samochodowa wyliczyła też, z jakimi problemami boryka się branża. Przedstawiciele przypomnieli, że pandemia koronawirusa doprowadziła do braków półprzewodników, które są niezbędne do prawidłowego działania instalacji elektronicznych pojazdów. – Wraz z postępem wojny w Ukrainie rosną nie tylko ceny paliw. Rosja jest jednym z największych na świecie eksporterów niklu do akumulatorów samochodów elektrycznych oraz metalicznego palladu stosowanego w katalizatorach samochodów benzynowych i wysokoprężnych. Ukraina produkuje gaz neonowy, który jest potrzebny do produkcji półprzewodników znajdujących się we wszystkich pojazdach – tłumaczy Thor Egil Braadland.



NAF precyzuje także, jakie będą problemy rynku motoryzacyjnego w Norwegii. Organizacja zwraca uwagę, że wydłuży się czas oczekiwania na samochody zakupione w salonach. Jednocześnie, spadnie dostępność pojazdów elektrycznych, benzynowych i z silnikiem wysokoprężnym.