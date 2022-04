Chcą mniejszego limitu prędkości na autostradach. Byłoby to 90 km/h

Związek motoryzacyjny, rolnicy i obrońcy przyrody chcą, żeby na norweskich autostradach trzeba było jechać wolniej. Przedstawiciele organizacji wysłali do ministra transportu prośbę o bardziej restrykcyjne ograniczenie prędkości na takich trasach w kraju fiordów.

Norweska Federacja Samochodowa (Norges Automobil-Forbund, NAF), Norweskie Stowarzyszenie Rolników (Bondelaget) i Norweskie Towarzystwo Ochrony Przyrody (Naturvernforbundet) napisały do ministra transportu Jona-Ivara Nygårda list, w którym przedstawiają swoje życzenia dotyczące norweskich autostrad. Miałoby to być ograniczenie prędkości do 90 km/h, a nie do 110 km/h, jak ma to miejsce teraz.