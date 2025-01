Bompenger w Norwegii: tutaj kierowcy odczuli wzrost opłat drogowych najbardziej

W 2024 roku każdy pojazd w Oslo wydał średnio 509 koron miesięcznie za przejazd płatną drogą. Chociaż spośród miast to Oslo, Sandnes i Stavanger są najbardziej obciążone opłatami, podwyżka bompenger w ubiegłym roku najbardziej dała się odczuć w Østfold.

Z najnowszych danych Autosync, norweskiego wydawcy kart Autopass, wynika, że średni wzrost na pojazd w Oslo wyniósł w ubiegłym roku 4 korony, co odpowiada 1 procentowi. W Sandnes i Stavanger było to odpowiednio 19 i 12 procent. Kierowcy w stolicy płacą 509 koron miesięcznie, podczas gdy w Sandnes i Stavanger odpowiednio 479 i 472 koron.

Oslo, Rogaland i Trøndelag znajdują się na szczycie listy okręgów o najwyższym obciążeniu opłatami drogowymi. W Oslo kierowcy płacą średnio 509 koron miesięcznie, co stanowi wzrost w porównaniu z 504 w 2023 r. Na kolejnym miejscu znajduje się Rogaland z kwotą 388 koron miesięcznie (348 koron w 2023 r.). W Trøndelag jednak obecna kwota 328 koron miesięcznie oznacza wzrost z 309 r roku poprzedzającym.

Sytuację częściowo wyjaśnia rozpoczęcie pobierania opłat za przejazd autostradą w okolicach Nedre Glomma. W rezultacie kierowcy we Fredrikstad i Sarpsborg w Østfold odczuli wzrost opłat za przejazd w latach 2023-2024 o odpowiednio 83 i 184,5 procent na pojazd.

Jeśli chodzi o gminy, Strand, Hjelmeland i Melhus to obszary o największym obciążeniu bompenger. Miesięcznie wydatki wynoszą odpowiednio 764, 669 i 580 koron miesięcznie. Oprócz rozpoczęcia poboru opłat w Nedre Glomma w marcu 2024 to przede wszystkim zmiany taryf i redukcja zniżek na samochody elektryczne doprowadziły do ​​zmian w tabelach.