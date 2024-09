Zatrważające wieści dla kierowców. Norwegia podwoiła liczbę miejsc poboru bompenger

Aktywiści NAF kilka razy w roku apelują do rządu o uporządkowanie kwestii bompenger. Fot. materiały prasowe NAF

Norwescy aktywiści motoryzacyjni ostrzegają przed pogarszającą się sytuacją kierowców. Apelują o wstrzymanie rozwoju systemu opłat drogowych. Zaznaczają, że wciąż nie pojawiły się odpowiednie alternatywy na obszarach, w których pobierane jest bompenger.

Liczba punktów podwoiła się

Od 2013 do 2023 roku liczba punktów poboru opłat wzrosła ze 170 do 357. W tym samym czasie wzrosły kwoty, które z tytułu bompenger wpływają do norweskiego budżetu. – Tendencja jest taka, że ​​z roku na rok płacimy coraz więcej bompenger. Obawiamy się, że w ciągu najbliższych kilku lat również gwałtownie wzrosną opłaty wnoszone przez obywateli. W kilku miejscach zniżki, jakie posiadali kierowcy pojazdów elektrycznych, również ulegają osłabieniu. O obniżki opłat za przejazd będzie jeszcze trudniej – komentuje Handagard.