Podwyżka bompenger w Oslo. Kierowcy zapłacą więcej w ponad 80 miejscach

Przedsiębiorstwo pobierające bompenger w Oslo, Fjellinjen, ogłosiło podwyżkę stawek. Większe opłaty drogowe dotyczą ponad 80 lokalizacji w Oslo i tzw. Wielkim Oslo. Zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2025 roku.

Fjellinjen korzysta z 83 punktów poboru opłat w Wielkim Oslo, które rozmieszczone są na trzech pierścieniach. Od 1 stycznia 2025 roku kierowcy samochodów zaliczanych do taryfy 1. (do 3,5 tony) zapłacą:



– pojazdy z silnikiem Diesla – 40 NOK (wcześniej 37 NOK),

– samochody benzynowe i hybrydy plug-in – 36 NOK (wcześniej 33 NOK),

– samochody zeroemisyjne – 19 NOK (wcześniej 16 NOK),

– elektryczne samochody dostawcze – brak opłat.



W godzinach szczytu, czyli od 6:30 do 9:00 oraz od 15:00 do 17:00 kierowcy zapłacą:



– pojazdy z silnikiem Diesla – 46 NOK (wcześniej 42 NOK),

– samochody benzynowe i hybrydy plug-in – 43 NOK (wcześniej 39 NOK),

– samochody zeroemisyjne – 23 NOK (wcześniej 19 NOK),

– elektryczne samochody dostawcze – brak opłat.