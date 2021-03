Bilety lotnicze za 10 koron? Analitycy: latem rozpocznie się wojna cenowa o pasażerów w Norwegii

Typuje się, że w szranki o udziały na norweskim rynku ma stanąć pięciu konkurentów: WizzAir, SAS, Norwegian, Widerøe i Flyr. stock.adobe.com/ fot. GunnarE/ tylko do użytku redakcyjnego

Chociaż wielu amatorów zagranicznych podróży miało nadzieję, że po zakończeniu pandemicznego roku będzie można znów swobodnie przemieszczać się między państwami, wiele wskazuje na to, że wakacje 2021 również będą stały pod znakiem obostrzeń i ograniczeń w związku z nieopanowaną emisją koronawirusa.

Według publikowanych w ostatnim czasie przez norweskie media wyników ankiet czterech na pięciu mieszkańców Norwegii woli nie ryzykować i planuje spędzić nadchodzący letni urlop w rodzinnym kraju. Zdaniem analityków lotniczych dla przewoźników działających w kraju fiordów oznacza to walkę o pasażerów i wojnę cenową, która może skłonić niektóre linie do wprowadzenia do oferty biletów nawet za symboliczne 10 koron.