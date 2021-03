Przełom dla budowy nowego lotniska w Bodø: rząd przeznaczy na projekt 3 000 000 000 koron

Port lotniczy ma zostać przeniesiony o 900 metrów dalej od centrum Bodø. stock.adobe.com/ fot. mumemories/ tylko do użytku redakcyjnego

Po niespełna dwóch latach, odkąd norweski rząd dał zielone światło dla planu przebudowy lotniska w Bodø, temat największej i najdroższej inwestycji na Północy powrócił – i to z konkretami. Tym razem władze Norwegii zagwarantowały wsparcie projektu niebagatelną kwotą ponad 3 miliardów koron.

To może być największa i najdroższa inwestycja lądowa w historii północnej Norwegii. Źródło: Algkalv [CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0)]

Obecne lądowisko to antyk

Wiadomo, że 2,5 miliarda koron zostanie przeznaczone na nowe lotnisko, 350 milionów na przeniesienie służby ratowniczej (helikopter ratunkowy), zaś 274 milionów na nową drogę dojazdową do lotniska. We wstępnym projekcie Avinor, firma obsługująca większość norweskich portów lotniczych, całkowity koszt przedsięwzięcia oszacował na 5,6 miliarda koron, co czyni je najdroższą inwestycją lądową, jakiej kiedykolwiek dokonano na północy Norwegii.