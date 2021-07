Bergen straciło ponad 100 milionów przez pandemię: dziurę mogą załatać wyższe opłaty drogowe

Wpłaty uzyskiwane z bompenger służą m.in. rozwojowi infrastruktury miejskiej. Fot. HMPinnsvinet [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], from Wikimedia Commons

Pandemia koronawirusa doprowadziła do ograniczeń turystyki, lotnictwa oraz ruchu drogowego. Ten ostatni szczególnie ucierpiał w Bergen. Od marca 2020 roku gmina uzyskała co najmniej 125 mln NOK mniej z tytułu opłat drogowych. Jak zwracają uwagę lokalne władze, skutki dziury w budżecie miasta muszą zostać zniwelowane.

O stratach poinformowali na początku czerwca dziennikarze Bergens Tidende. Polegali na danych firmy Ferde, która pobiera bompenger w Bergen i okolicy. Rocznie do budżetu miasta wpływa ponad miliard koron z tytułu opłat drogowych. Służą one realizacji projektów transportowych i infrastrukturalnych w Vestland. Największy spadek zaobserwowano w okresie od marca 2020 roku do marca 2021 roku. Dochody z tytułu płatnych przejazdów wzrosły w kolejnych miesiącach, jednak nie osiągnęły poziomu sprzed pandemii koronawirusa.