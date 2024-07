Norweska piłka na celowniku światowych mediów. Powodem… kotlety rybne

Był to przejaw niezadowolenia związanego z używaniem podczas sędziowania VAR. stock.adobe.com/licencja standardowa

Brytyjska The Sun, szwedzka Aftonbladet, niemiecka Bild, polska Wprost – między innymi te gazety zwróciły uwagę na niecieszący się zwykle aż takim zainteresowaniem norweski futbol. Wszystko przez fiskekaker, czyli paszteciki rybne. To ich – obok flar i piłeczek tenisowych – użyli ostatnio wściekli (pseudo)kibice.

Był to przejaw niezadowolenia związanego z używaniem podczas sędziowania VAR, czyli systemu wideoweryfikacji podstaw decyzji sędziowskich. Jak pisze Wprost, dziś już mało kto wyobraża sobie grę na najwyższym poziomie bez VAR-u, mimo że używa się go w futbolu dopiero od niecałych dziesięciu lat. Część norweskich kibiców najwyraźniej jest w stanie pielęgnować w sobie wizję takiej „staromodnej” gry.

Rybami w nowoczesność?

W rozgrywkach norweskiej ekstraklasy, Eliteserien, system VAR to nowinka. Pojawił się dopiero w tym sezonie. Części publiczności nie przypadło to jednak do gustu.