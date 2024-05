Olbrzymi zakaz stadionowy i program zmiany nastawienia. Wszystko przez homofobiczne hasła

Kibic Kristiansund Ballklubb kilkadziesiąt najbliższych meczy obejrzy przed telewizorem. Wszystko przez homofobiczne hasła, które wykrzykiwał w trakcie spotkania z Bodø/Glimt. Jeśli będzie chciał wrócić na stadion, przejdzie także specjalny program zmiany nastawienia.

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 12 maja. Podczas spotkania Kristiansund BK vs. Bodø/Glimt (2:4) w 88. minucie zawodnicy gości zdobyli bramkę dającą im przewagę 2:3. Nie nastąpił wówczas tradycyjny moment na cieszynkę. Piłkarze wdarli się w sprzeczkę z kibicami KBK. Największą aktywnością wykazywał się Patrick Berg. – Był ktoś, kto wykrzykiwał obelgi, które w naszym społeczeństwie nie powinny być akceptowane. Kiedy więc nikt w pobliżu się nie odzywał, poczułem, że muszę zabrać głos – skomentował na łamach NRK.



Zawodnik przyznał, że ze strony kibiców padały homofobiczne obelgi. – To nie może mieć miejsca na stadionie, czy w innym miejscu współżycia społecznego – dodał.