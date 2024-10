Gamingowe pokłosie pandemii: w Norwegii wzrosła popularność „e-sportu”

„Trenowanie”, „konkurowanie”, „sport” – zwykle wyrazy te kojarzymy z wysiłkiem fizycznym wykraczającym poza niewielkie ruchy nadgarstka. Tymczasem takich sformułowań używa się powszechnie w kontekście rywalizacji dotyczącej pewnej części gier komputerowych – „e-sportu”. E-sportowi z uwagą przygląda się nawet norweski rząd. Kto i dlaczego gra?

By odpowiedzieć na to pytanie, portal forskning.no przyjrzał się wynikom tegorocznego raportu „Ungdata”. Tam mianem „e-sportowców” określa się osoby rywalizujące w elektronicznych rozgrywkach sportowych przynajmniej trzy razy w tygodniu oraz spędzające na graniu na komputerze co najmniej godzinę dziennie. E-sportowcy zrzeszają się w mniej lub bardziej profesjonalne drużyny i działają na przykład pod skrzydłami lokalnych bibliotek czy klubów młodzieżowych, nierzadko przy wsparciu dorosłych trenerów. Niekiedy chodzi w tym wszystkim głównie o zabawę amatorów, niekiedy robi się i profesjonalniej, i bardziej komercyjnie.