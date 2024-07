Nie popisali się w teście edukacyjnym. Norweska młodzież na bakier z ekonomią

Młodym Norwegom brakuje orientacji w kwestiach ekonomicznych – ocenia Utdaningsdirektoratet, norweska rządowa agencja zajmująca się edukacją, po przeanalizowaniu wyników testów PISA.

PISA to międzynarodowe badanie porównujące osiągnięcia edukacyjne 15-latków z różnych krajów. W ostatniej edycji, przeprowadzonej w 2022 roku, wzięło udział 81 państw. W badaniu analizuje się przede wszystkim umiejętności rozumienia czytanego tekstu, znajomość matematyki oraz nauk przyrodniczych, ale jednym z obszarów, o których wiedza może podlegać sprawdzeniu, jest też ekonomia. Młodzież dostaje do rozwiązania zadania przypominające te, z którymi zwykle spotyka się na matematyce, a także pytania dotyczące radzenia sobie z finansami, na przykład o rozumienie terminów typu „rata kredytu”, „kursy walut” czy „podatek dochodowy”.

Ellen Katrine Nyhus, cytowana przez ung.forskning.no badaczka Uniwersytetu w Agder, komentuje: „Edukacja ekonomiczna w szkole ma na celu przygotowanie uczniów do dorosłości i obowiązków, z którymi szybko zetkną się 18-latkowie, kiedy uzyskają dostęp do większej liczby usług bankowych czy, być może, wyprowadzą się z domu. Ważne, by wiedza, jak sobie wtedy poradzić, była przekazywana w szkole podstawowej”. Ekspertka radzi, by z dziećmi o sprawach finansów, na przykład budżetu domowego, rozmawiali także ich rodzice. Jej zdaniem dobre dla nastolatków jest też samodzielne zarządzanie posiadanymi pieniędzmi – naukowczyni uważa, że to świetne przygotowanie do samodzielnego życia.