„Wyjątkowe życie Ibelina”: dokument o nieuleczalnie chorym chłopaku z Norwegii już na Netfliksie

Wyjątkowe życie Ibelina upamiętnia postać Matsa „Ibelina” Steena, wrażliwego, niepełnosprawnego chłopaka, który swój świat zbudował w grze komputerowej. Gdy odszedł, jego cyfrowy świat zetknął się z realnym i z rodzicami w żałobie…

Rodzice Matsa (1989-2014) wiedzieli, że ich cierpiący na dystrofię mięśniową Duchenne’a, fizycznie słabnący z roku na rok syn, coraz bardziej zanurza się w świat gier komputerowych. Pozwalali mu grać, ile chciał, ale martwili się o niego, godzinami wpatrzonego w ekrany z odpaloną World of Warcraft. Uważali, że nie dane mu będzie poznać smaku prawdziwej przyjaźni i miłości. Że jego życie skazane jest na niespełnienie.

Gdy odszedł w wieku zaledwie 25 lat, przekonali się, że było inaczej. Że w świecie gry przeżył o wiele więcej, niż się spodziewali, a znajomości zawarte online nie muszą znaczyć mniej niż te ze świata offline. W WoW był pełnosprawny. Mógł być, kim chce. I został, między innymi, empatycznym, wiernym, troskliwym przyjacielem. Po odejściu Matsa gracze zaczęli wysyłać do jego rodziców długie, osobiste, rozbudowane kondolencje, a kilkoro zjawiło się nawet na pogrzebie. Stanowiło to świadectwo głębi ich relacji z Matsem, którego znali tylko jako postać w grze, pod nickiem Ibelin.

Miejmy jednak na uwadze stronniczość tego filmu. Intencją twórców było oddanie czci Ibelinowi. Jednocześnie Wyjątkowe życie Ibelina to zbiór argumentów na rzecz docenienia gier komputerowych i ich możliwości socjalizacyjnych. Jednak warto podejść do narzucającej się narracji niebezkrytycznie. Zastanowić się, czy aby na pewno losy wszystkich przedstawionych postaci to historie o wydźwięku aż tak pozytywnym, jak chcieliby twórcy filmu. Wyjątkowe życie Ibelina to laurka, której warto się uważnie przyjrzeć. Najlepiej pod (naturalne) światło.