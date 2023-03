Tom Cruise nie może lądować na Svalbardzie. To troska o niedźwiedzie polarne

Najnowszy film Mission: Impossible ma być kręcony na Svalbardzie, ale wniosek o uwiecznienie sceny lądowania helikoptera został odrzucony. Pomysł nie podoba się lokalnej branży turystycznej.

Zgodnie z zapowiedziami rozpoczęły się przygotowania do zdjęć do ósmej i planowo ostatniej części produkcji Toma Cruise'a „Mission: Impossible – Dead Reckoning Part Two” na Svalbardzie. Na archipelag przybyły ekipy filmowe, a statki zostały wynajęte do kręcenia zdjęć, w których aktor gra główną rolę.